Comerciantes nucleados en la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson presentaron intimaciones al ejecutivo municipal y al concejo deliberante reclamando un resarcimiento de 14 millones de pesos por las inversiones, gastos y lucro cesante de 16 comerciantes y un total de 120 empleados directos e indirectos, que al poco tiempo de abrir un polo gastronómico en el predio gaucho José Dolores terminaron siendo desalojados por las autoridades. El denominado polo gastronómico y patio cervecero Golden Mean, ubicado en calle Ramón Franco, entre 4 y 5, abrió sus puertas el 4 de noviembre y funcionó ese y el siguiente fin de semana, tras lo cual fueron notificados que no podían seguir. El presidente de la entidad comercial, Gastón Villordo, con la representación legal del abogado Osvaldo Rodríguez, emplazó en 15 días a las autoridades a contestar el reclamo millonario, de lo contrario advierten que van a interponer una denuncia judicial. El conflicto nació cuando el intendente Rubén García -que había otorgado la concesión a los comerciantes- pidió licencia por enfermedad y lo sustituyó como intendente interino el actual presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Salvadó; con quien tiene un enfrentamiento público. Este envió el convenio al análisis del concejo, donde termina siendo rechazado con la firma de los concejales Lucía Muñoz, Verónica Venedetto, Elio Frack, Pedro Calvo, Rocío Cardenas, Juan Raed, Maximiliano Alessi y Romina Rios, además del propio Salvado. ""Con el intendente Rubén García no tenemos problema, sí con los concejales. Pero la acción va también contra la intendencia porque alguien se tiene que hacer responsable por los daños económicos". dijo Villordo. Agregó que además de intentar una compensación por los daños y perjuicios económicos causados, ""queremos limpiar nuestro nombre porque nosotros hicimos todo el trámite como corresponde".

El pasado 24 de septiembre el intendente García firmó un convenio de comodato por dos años con la Cámara de Comercio de Rawson para la instalación de la denominada Ruta Gastronómica y Turística Médano de Oro, en una fracción del predio José Dolores. El argumento del sector comercial es que el convenio fue firmado por el intendente al ser el único autorizado a tener posesión del predio que pertenece al Estado nacional (Ferrocarriles Argentinos). Por lo tanto, aduce que no puede ser tratado por el Concejo Deliberante, como finalmente decidió posteriormente el intendente Salvadó. Al ingresar al Concejo fue tratado por las Comisión de Asuntos Legales y Constitucionales, la de Producción y Empleo; Comunidad, Cultura y Educación; y la de Hacienda y Presupuesto. Todas hacen un dictamen conjunto y por mayoría rechazan el convenio. Para Villordo se trata de una maniobra política que causó un daño enorme. Legalmente argumentan que los concejales no pueden suspender y dejar sin efecto el convenio de comodato, porque sus atribuciones establecidas en la Carta Orgánica son sólo de declaración, resolución y comunicación. ""Los integrantes del polo gastronómico en el que está incluido el propio Villordo, reclaman que se les ha ocasionado graves daños y perjuicios, además de gastos económicos; los que deben ser reparados y pagados en forma solidaria por el intendente municipal ya que no se opuso e informó irregularmente la decisión del Concejo por medio de un dictamen de comisión; y también solidariamente con todos los concejales que integraron las comisiones". El intendente García, ya reintegrado al municipio, no quiso opinar del tema porque aún no ha leído la intimación. ""El lunes me voy a reunir con Asesoría Letrada y veré cómo es la situación", dijo.



Puestos laborales

120 son los empleos directos e indirectos que habían sido contratados por 16 negocios gastronómicos que abrieron el patio de comidas en el predio José Dolores, en Rawson.

Plazo del comodato

2 son los años que iban a tener en comodato los locales gastronómicos para funcionar con patio de comidas y shows en el predio. Sólo funcionaron por 5 días en 2 fines de semana.