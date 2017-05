Desde este mes entró en vigencia la obligación del comercio de tener posnet para poder cobrar las ventas con tarjetas además del efectivo y desde la Cámara de Comercio de San Juan ya salieron a advertir que habrá problemas para implementar la medida porque no hay buena conectividad a internet en 15 de los 19 departamentos de la provincia.



Por eso es que han enviado notas a CAME solicitando su intermediación ante el Gobierno nacional y la AFIP para retrasar la entrada en vigencia de esta obligación, según informó Hermes Rodríguez, titular de la entidad.



Guillermo Cabrera, representante de CAME en San Juan, dijo que la entidad que dirige ahora Fabián Tarrío ya tomó cartas en el asunto y solicitó una audiencia a Alberto Abad, titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos; para analizar la prórroga del uso de Posnet.



La reunión podía realizarse el lunes próximo. La Nación quiere que todos los comercios, desde los más grandes hasta los chicos; reciban sí o sí cualquier medio de pago electrónico, no sólo por lo que respecta a la seguridad al reducir el uso de efectivo, sino también para combatir la venta en negro. La realidad es que hoy por hoy, el 70 por ciento de las compras se realizan con tarjeta, según datos nacionales.



La medida fue implementada por etapas y hasta el 1 de mayo tenían tiempo de instalar Posnet los comercios, centros de salud, culturales y de entretenimientos que facturaran $4 millones o más al año. A fin de mes vence el plazo para los que venden hasta $1 millón por mes y los más chicos tienen tiempo hasta el 30 de junio (ver infografía).



Pero para los comerciantes locales, las deficiencias que tiene internet en San Juan impedirán aplicar el plan. El problema es que su incumplimiento prevé multas de hasta $3.000 y hasta clausuras (ver claves), por eso reclaman que se postergue su implementación. Fuentes de AFIP indicaron que en la provincia no hay una campaña de salir a controlar sólo el posnet, pero al ser una ley nacional vigente, en las fiscalizaciones de rutina están en condiciones de exigirlo.



‘’En esta provincia el problema de conectividad deficiente es muy grande, el 80% de las localidades está comprometido’’, aseguró Rodríguez, quien agregó que sólo se ‘salvan’ de esta situación Capital, Rivadavia, Rawson y Santa Lucía. En el resto de los departamentos hay zonas donde sí funciona, otras de baja calidad y algunas donde directamente es nula.



El departamento Chimbas, a pesar de pertenecer al gran núcleo urbano, es un ejemplo de esta situación. Según el presidente de la Cámara de Comercio de esa jurisdicción, Marcelo Rosas, la conectividad a internet ‘es un desastre’. ‘’Hay muchos comerciantes que quieren tener Posnet, incluso algunos negocios lo colocaron, pero la mayoría de las veces no les funciona’’, aseguró el directivo.



Por su parte, Cabrera dijo que en departamentos alejados, como Ullum u otros, cuando hay problemas climatológicos las líneas telefónicas se cortan y tardan varios días en regresar, impidiendo el uso de medios electrónicos. ‘’Creo que antes de lanzar el plan deberían haber estado seguros de no tener problemas de conectividad’’, opinó. Todos creen que el problema se agudizará con negocios chicos por el alto costo mensual de Posnet, de entre 300 a 500 pesos más IVA, aunque hay planes de hasta 2 años gratis.





Los pagos electrónicos

Los costos



Alquilar el aparato por el cual se desliza la tarjeta para registrar una venta cuesta entre $300 y $500 mensuales (más IVA), además hay que tener una cuenta en un banco y línea telefónica. A eso hay que sumar 3% de comisión para crédito y 1,5% en débito.



Incentivos

La AFIP lanzó incentivos para facilitar la adhesión: los monotributistas podrán acceder a 2 años de uso gratuito del Posnet y un Responsable Inscripto tendrá una bonificación del 50% de ese costo, además de poder deducir ese porcentaje de IVA y Ganancias.



Habrá multas



La Administración Federal de Ingresos Públicos advirtió que quienes no cumplan con el cronograma de adhesión obligatoria podrán sufrir multas de $300 a $30.000 y la clausura del establecimiento de 3 a 10 días, en los casos graves y reincidencia.