Expectativa. En el comercio sanjuanino están esperanzados en que con las ventas por la celebración se pueda mejorar la actividad, que viene muy golpeada.

Los comerciantes sanjuaninos no creen que el sistema que pondrá en marcha la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de devolver el IVA a los regalos del Día de la Madre sirva para incentivar el consumo y elevar ventas, ni para evitar la evasión impositiva, como dijeron las autoridades al anunciarlo. Desde este fin de semana y hasta el próximo 20 de octubre, que tendrá lugar la celebración, la AFIP anunció que va a devolver hasta 1.000 pesos de IVA a quienes hagan compras de indumentaria, calzados, joyerías y restaurantes, entre otros rubros. Para ello habrá que bajar una aplicación al celular y cargar el número de la factura de compra, y la Nación le hará la devolución de la forma que elija el usuario (ver aparte). Pero un sondeo entre presidentes de centros y cámaras comerciales de la provincia reveló en forma generalizada el escepticismo sobre los resultados de la medida.



Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, cuestionó por un lado que el incentivo está limitado a unos pocos rubros, que el monto a devolver es un porcentaje muy bajo y sólo sirve para unos pocos días este mes. "No va a ayudar mucho. Es un porcentaje muy bajo como para poder incentivar las ventas, creo que es una medida política, no económica", dijo el dirigente, quien reiteró que los comerciantes de su entidad no tienen "ninguna" expectativa de que esta medida ayude a vender más. Tampoco creo que sirva para combatir la evasión de los comercios. Hoy día está todo muy controlado, hay factura electrónica, cruce de datos, y todo el mundo te pide la factura.



Marcelo Rosas, titular de la Cámara de Comercio de Chimbas, opinó que la gente "no se va tomar el trabajo" de bajar una aplicación y cargar el número de la factura sólo para las compras del Día de la Madre. ""Se están tomando medidas pero no son las correctas", dijo, y en relación a la campaña contra la evasión de los comercios lanzó fuertes críticas: ""Me da bronca porque controlan a los que están inscriptos, si lo hicieran con todos, con los vendedores ambulantes y las saladitas, ahí podrían recaudar", dijo.



En sintonía opinó desde Santa Lucía Eduardo Giménez, presidente del centro comercial departamental. "Puede ser tentador para alguno, quizá para cargar la tarjeta SUBE, pero no para la mayoría" expresó. Giménez dijo que en la actual crisis económica ""la desazón es tan grande" que él no ve que vaya a tener éxito. "Vienen las elecciones, a la gente no le alcanza la plata y no va a estar pensando en una aplicación", sentenció.



Por su parte, Carina del Valle Quiroga, titular del Centro Comercial de Rawson, fue tajante: "Eso no va a servir para reactivar las ventas en general, a lo mejor sí un poquito para el Día de la Madre, pero es un parche, una aspirina y después, qué pasará?", se preguntó. Añadió que si lo que se busca es que no hayan comercios en negro, no cree que esta medida sea la correcta. Quiroga dijo que le parece contradictorio que se salga a exigir al comercio la factura electrónica, cuando por otro lado se ha otorgado una prórroga para su instrumentación. ""No hay una solución de fondo, de raíz que es lo necesita el comercio", señaló.

Cómo es el sistema

Según lo anunciado por el Gobierno nacional, la instrumentación de la medida tiene como objetivo incentivar el consumo y evitar la evasión impositiva. En ese contexto la AFIP pone en marcha ahora un sistema para devolver el IVA a los consumidores en las compras que hagan en fechas de alta actividad comercial, como es la celebración del Día de la Madre que, según los comerciantes sanjuaninos, es una de las festividades que mayor movimiento genera en la actividad comercial de la provincia. Con este mecanismo, el organismo busca estimular a los consumidores para que se conviertan en un eslabón en la lucha contra la evasión. Para lograrlo devolverá el IVA de estas compras y lo acreditará en la tarjeta SUBE o en las cuentas bancarias de los usuarios.



Según anunció el titular del organismo, Leandro Cuccioli, la prueba piloto de este "plan de fidelización" llamado SUMA se pondrá en marcha en las semanas previas al Día de la Madre, que este año se celebra el 20 de octubre.



El primer paso es descargar esta app -que estará disponible a partir de este fin de semana- en el celular. Los primeros 50.000 consumidores que activen SUMA estarán participando de esta prueba piloto. Entonces, cuando compren artículos en locales relacionados con el Día de Madre -peluquerías, perfumerías, locales de indumentaria y celulares, entro otros- deberán cargar en la app los datos de la factura de compra. Y luego indicarle a la AFIP cómo quieren que se acrediten esos fondos.



Hay tres opciones: como carga en la tarjeta SUBE, en una cuenta bancaria propia a través del CBU o a modo de donación para una ONG. El comprador es quien deberá elegir el destino de ese dinero.



De este modo, los contribuyentes podrán "recuperar" el IVA que abonaron en la compra. El plan tiene límites: la AFIP sólo reintegrará hasta $200 por ticket de compra con un tope de $1.000 en el mes.



De esta manera, la AFIP retoma el camino de estimular la fiscalización y el cumplimiento por parte de los contribuyentes a partir del reintegro del IVA.



Para que el sistema funcione es importante que el cliente exija el ticket de compra en el comercio en el que adquiere el producto.