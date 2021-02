El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) pide el regreso del horario de corrido al comercio para la próxima temporada de otoño-invierno, y entre los propietarios de los negocios las aguas están divididas, lo que anticipa que volverá a reinstalarse la polémica. De acuerdo a lo acordado el año pasado, a fines de marzo próximo ambas partes -gremio y cámaras comerciales- volverán a juntarse para fijar el horario de invierno. Mirna Moral, secretaria General del gremio mercantil anticipó que insistirá con su postura de definir una franja horaria de 9 a 17, o de 10 a 18 para el centro capitalino y del Gran San Juan, exceptuando los departamentos más alejados y los supermercados; porque dice que los clientes lo avalaron cuando se implementó durante la pandemia. "Vamos a comenzar los acercamientos previos con los propietarios para poner una fecha de inicio con el cambio", indicó. El año pasado por la pandemia se implementó el horario corrido desde el 11 de mayo cuando se permitió la apertura presencial del comercio, hasta el 19 de septiembre. Al terminar septiembre se atendía en una franja de 10 a 18. Luego el gobierno -por sugerencia del comité Covid- habilitó una franja de 8 a 22 que rige actualmente y los comerciantes decidieron volver al horario partido, prometiendo al gremio discutir el horario de invierno el mes próximo. Ayer el tema cobro actualidad al conocerse que el comercio de la ciudad de Mendoza definió abrir de corrido a partir del 1 de marzo (ver aparte). Un sondeo entre las diferentes cámaras comerciales permitió ver que algunos están a favor, y otros; en contra. En la ciudad por ejemplo, la Cámara de Comercio que dirige Hermes Rodríguez dice que la mitad de los comerciantes quieren abrir de corrido y la otra mitad, donde están los más grandes, ironizan con que si no tienen jornada desdoblada, prefieren cerrar porque a la siesta no hay clientes. En cambio Darío Minnozzi, desde el Centro Comercial de San Juan, dijo que en general hay aceptación a trabajar de corrido, dependiendo de los rubros y recordó que el propietario tiene el ejercicio legal de establecer el horario. Ambos dirigentes coinciden en que para modificarse, debe haber un consenso generalizado que involucre además del comercio, a los empleados públicos y la banca, entre otros.

Carlos Iramain, propietario de dos galerías comerciales, dijo que no está de acuerdo en trabajar de corrido, e insistió en "no dejar perder la franja horaria que estableció el Gobierno y que cada uno trabaje en el horario que le conviene". Desde la Federación Económica, Carlos Otto, vicepresidente de Comercio, dijo que "hoy el humor generalizado es horario partido" y que no hay cultura aún para el horario corrido, aunque dejó abierta una puerta: dijo que se analizará en la primera semana de marzo a la luz de nuevos hechos tales como pandemia, tribunales, transporte y obras nuevas. Marcelo Quiroga, desde Comerciantes Unidos, dijo que la modificación del horario quedó como alternativa para invierno ""ya que varios comerciantes también lo habían planteado" y dijo que se reunirán a fines de marzo con las cámaras de los departamentos para ver si lo implementan. Al consultar a los centros comerciales departamentales, el panorama sigue dispar. El presidente del Centro Comercial de Chimbas, Daniel Milla, aseveró que en ese departamento no es viable el horario de corrido. ""Durante la pandemia se hizo pero no da resultado, en la siesta no sale nadie a comprar", indicó. En cambio en la Cámara de Comercio de Caucete ven con buenos ojos atender de corrido, pero desde abril o mayo. Luis Agulles, dijo que se resolverá la próxima semana con el consenso de los socios. En Rawson, hay dos cámaras y dos visiones: Carina Quiroga, desde el Centro Comercial dijo que hace 6 años se viene discutiendo el tema y que los propietarios consensuaron que no funciona el horario de corrido para las ventas. Gastón Villordo, desde la Cámara de Comercio, en cambio se mostró proclive a dialogar con el sindicato, no rechazó la posibilidad y dijo que podría implementarse a partir de abril o mayo "entendiendo que si no funciona se vuelva atrás", y también deslizó que los bancos deberían acompañar cambiando el horario. En el Gobierno no intervendrán en el tema, más de lo acordado. Alejandro Mestre, secretario de Industria y Comercio, dijo que ""es importante que los horarios los definan en la parte privada". Agregó que sólo se intervino en los momentos más álgidos de la pandemia y que lo único que se pide ahora es cumplir con las normas laborales vigentes.

Mendoza lo aplica



Desde el 1 de marzo los locales comerciales del centro mendocino volverán a abrir sus puertas en horario corrido, desde las 10 hasta las 19, según anunció la Cámara Empresaria de Comercio, Industria turismo y Servicios, que contiene a todos los negocios de la ciudad, según publicó diario Sitio Andino. Dicen que se decidió tras realizar una encuesta a comercios y distribuidores, que arrojaron que 82% prefirió el horario corrido.