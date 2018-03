Varias de las principales librerías de la ciudad implementaron mesones con artículos escolares "de Outlet" de temporadas pasadas. Dicen que tuvieron éxito con esta estrategia.

Las ventas de febrero dejaron un sabor agridulce al comercio sanjuanino: se incrementaron un 1,4% respecto al mismo mes del año pasado en unidades empujadas por el outlet en el que se embarcaron unos 4.000 locales; pero los ingresos en facturación fueron menores que en el 2017; según explicó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. "Se ha vendido más en cantidad de artículos, pero en el balance, el cierre del mes ha sido muy malo, porque los comerciantes han tenido que vender a menor precio. Nos ha salvado el outlet en la cantidad, pero al cerrar el mes el comerciante ha perdido plata", dijo Hermes Rodríguez, el titular de la entidad. El 2018 arrancó mal para el sector ya que en enero sufrió una caída del 2.2% en las unidades vendidas.



Las expectativas para el mes de marzo que arranca hoy no son buenas porque si bien el comienzo de las clases el próximo 5 de marzo tonificará algunos rubros, en la Cámara están preocupados.



Temen que el consumo se retraiga fuerte frente a los aumentos generalizados que hay en todos los servicios y alimentos, con bolsillos que tienen sueldos "viejos" porque aún no se definen las paritarias. Rodríguez dijo que con la inflación con la que arrancó enero creen que el 2018 no va ser mejor que el año pasado para el sector comercial.



Agregó que por ejemplo en estos momentos los empresarios están realizando las primeras compras de la nueva temporada, de calzados y vestimenta, pero muchas transacciones son sin precios, lo que genera mayor preocupación.



El repunte de ventas de febrero fue traccionado por el outlet realizado en la primera quincena del mes que hicieron los negocios del Gran San Juan, Pocito y Caucete, ofreciendo rebajas de entre el 10 y el 50 % en librerías, calzados, vestimenta y electro. Los rubros que más se vendieron fueron los útiles escolares, la indumentaria y el calzado, en ese orden.



Los comerciantes lograron por lo menos reducir o directamente eliminar stocks de prendas y calzados de temporada. En las próximas semanas los negocios esperan una leve mejoría por el pago de sueldos a los estatales y el inicio del ciclo lectivo.

En Rawson

Zona Colegial

El comercio de Rawson implementó en esto días la "Zona Colegial" con ofertas para la escuela y el sábado, desde las 18.30, realizará sorteos y un espectáculo musical en la plaza Centenario de Villa Krause.