En un marco de crisis general, con caída de ventas y menor poder adquisitivo, el comercio local tiene esperanzas de mover un poco la aguja con los regalitos para los papás en los días finales de la semana.

El comercio entró en la semana final de ventas por el Día del Padre y la expectativa está centrada en que se concrete la compra de los regalos a último momento, por eso es que en todos los centros comerciales decidieron implementar más horas de atención el sábado y unos pocos, también abrirán mediodía el mismo domingo. Ante una caída tan pronunciada de la facturación el mes pasado -de casi 13%- y bajas en todos los meses del 2019, excepto febrero, llega la primera fecha que anima al comercio a reactivar un poco la actividad, aunque las expectativas son muy moderadas: hablan de tickets de compra bajos, de entre $500 y $800; y esperan que el plan de hasta 12 cuotas con interés rebajado consiga mejorar algo las ventas de productos de valor más alto, incluidos los celulares, vestimenta, calzado y electrodomésticos. De todos modos, no le ponen muchas fichas a la financiación con plásticos debido a la reticencia de los clientes a usar la tarjeta de crédito, ya sea porque no tienen cupo o porque el poder adquisitivo es menor. El año pasado la venta de esta celebración cayó un 10% respecto al 2017 y el ticket promedió los $600.



Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan; dijo que en la Capital el comercio abrirá a pleno en la tarde del sábado -algo que no es habitual en todos los locales- y en algunos departamentos, también el domingo en la mañana. Uno de ésos es el centro comercial de Rawson. Su titular, Carina del Valle Quiroga; lo confirmó, al igual que adelantó que el sábado se atenderá una hora más al mediodía -hasta las 13,30- y una hora más en la noche, hasta las 22,30. Marcelo Vargas, al frente de la Asociación Comerciantes del Interior, afirmó que el resto de centros comerciales -Caucete, Jáchal, Sarmiento, Santa Lucía, Rivadavia, Chimbas y Albardón- también extenderá horarios de cierre el sábado, pero no abrirán el domingo. Es que ante las malas ventas los empresarios saben que es más gasto abrir y pagar el feriado a sus empleados que la venta misma. "El domingo abrirá el 5% o el 10% del comercio, sólo los propietarios y algunos locales con personal reducido", admitió Luis Tarabay, secretario de la Cámara de Comercio de Caucete.



Los comerciantes consultados coinciden que este Día del Padre los regalos serán modestos, no por falta de cariño, sino por la caída del poder adquisitivo. Así esta vez el celular no será la vedette, como años atrás sino la gastronomía. Hay muchos encargos de comidas para llevar, desayunos y sobre todo picadas, una variante que incluye una bandeja, latas de cerveza y fiambres varios con pancitos o fritas. ""Están todos concentrados en regalos chicos, que ronden los 300 a 500 pesos", dijo Quiroga y coincidió Vargas. En Caucete subieron la apuesta a un ticket promedio de $800, y Hermes Rodríguez no quiso arriesgar esta vez ningún monto, a la espera de cómo marchará el Plan Ahora 12 que va de jueves a domingo -y sus variantes menos difundidas en 3, 6 y 18 cuotas- al que el Gobierno nacional le bajó al 25% la tasa de interés. ""Creo que eso va a movilizar un poco en calzado, indumentaria y electrodomésticos". dijo Rodríguez.

Los rubros, según consultora nacional

A nivel nacional un sondeo realizado por la consultora Focus Market indica que los rubros con mayor proyección en la participación de demanda para regalar en el Día del Padre son indumentaria (17%), herramientas (11%), telefonía celular (11%) y artículos de informática televisión y video (10%). También tiene un lugar destacado las cenas (10%), artículos para el hogar (9%), calzados (8%), artículos deportivos (8%), vinos y licores (8%), entre otros ítems. Según CAME es posible que el relanzamiento del plan Ahora 12, la estabilidad del último mes, la recuperación paulatina del salario y un consumo demorado durante meses, debido a la falta de frío que impulse las ventas invernales, podrían conjugarse para dar a la fecha un impulso a las ventas en una variedad de rubros. En San Juan agregan además el impacto del aguinaldo.