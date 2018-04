Tras la esperada decisión del Gobierno nacional de prorrogar el programa "Ahora 12" por 90 días, hasta el 30 de junio, desde la Cámara de Comercio de San Juan explicaron algunos leves ajustes para los comerciantes.



Por empezar, las tasas diferenciales que pagarán los comercios a las tarjetas por el "Ahora 12" continuarán en un 10% y por el "Ahora 18" en un 15%. Hubo cambios en "Ahora 3" y "Ahora 6", que ahora serán del 2% y 4%, respectivamente, y se liquidarán a los 10 días hábiles.



Fuera de esto, el presidente de la entidad, Hermes Rodríguez, celebró la continuidad de la posibilidad de comprar en cuotas sin interés, como herramienta para dar impulso a las ventas minoristas, en especial en rubros como indumentaria, calzado, electrodomésticos y ferreterías. Al respecto, Guillermo Cabrera, directivo en Cuyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aseguró que sólo el programa Ahora 12 explica el 36% de las ventas financiadas en cuotas en la provincia de San Juan. Su uso fue significativamente importante por ejemplo en el sector ferretero. Si bien la venta de cemento y de hierro no se realiza financiada con tarjetas por el escaso margen de rentabilidad que deja al comerciante, en cambio sí se financian el resto de materiales de construcción que en los últimos meses han tenido un fuerte repunte, según explicó Cabrera. En ese rubro entran por ejemplo los cerámicos, sanitarios y grifería entre otros, rubros que se han visto impulsados principalmente por un repunte de la obra privada, explicó el comerciante. Rodríguez agregó que fue de especial importancia también para el rubro turístico. Si bien no hay cifras a nivel provincial, en el país a través del programa, se superaron el año pasado los 92 mil millones de pesos y se realizaron 32,5 millones de operaciones entre enero y noviembre de 2017. Desde su inicio en septiembre de 2014 hasta febrero 2018, acumula 94 millones de operaciones y más de $286 mil millones en ventas a precios constantes. La facturación entre enero y febrero acumuló un crecimiento del 31% frente al mismo período del año anterior y las operaciones expresaron un aumento del 75%.



En febrero, el aumento fue de 79% frente al mismo mes de 2017, con casi 3 millones de operaciones (+163%), que fueron récord para el mes.



Es por ello que CAME realizó gestiones ante el ministro de Producción, Francisco Cabrera, con el objeto de garantizar la renovación del plan que caducaba en abril.

"Si no se lograba la continuidad del programa, seguro que caían las ventas", dijo Rodríguez.



El objetivo del programa es fomentar el consumo y la producción nacional de bienes y de servicios mediante el otorgamiento de facilidades de financiamiento dirigidas a los usuarios y consumidores.



Producción nacional



Las 12 y 18 cuotas son para comprar línea blanca, ropa, calzado, materiales y herramientas de construcción, muebles, bicis, motos, turismo, colchones, librería, celulares, juguetes, TV, computadoras, neumáticos y repuestos, iluminación e Instrumentos musicales. Las 3 y 6 cuotas son para calzado, ropa y juguetes.