El Gobierno sumó desde hoy dentro de +Precios Cuidados una canasta complementaria de 60 productos esenciales para comercios de proximidad y, a la vez, una oferta de vegetales frescos con los bienes más consumidos del rubro verdulería, como parte de las medidas acordadas la semana pasada con distintos sectores de la producción y la comercialización.



La expectativa es que, a lo largo de esta semana y la próxima, los sesenta productos del listado de la canasta estén disponibles en los mayoristas y lleguen a las góndolas de los almacenes y supermercados chinos.



Desde Comercio Interior, indicaron a Télam que a partir de hoy van a estar disponibles los productos a los precios acordados en los mayoristas para los almacenes, pero que la llegada de los productos a las góndolas puede llevar unas semanas, en función de los períodos de reposición de stock de cada comercio.



Precisaron además, que la canasta de proximidad es un acuerdo del que los comercios participan de forma optativa, por lo que el control pasará por no permitir que los productos se vendan a un precio no establecido.



A través de la Secretaría de Comercio Interior se logró consensuar y agregar dentro de +Precios Cuidados una canasta complementaria de productos esenciales para comercios de proximidad, con 60 artículos de consumo masivo que se comercializan en negocios de cercanía de todo el país a partir de mañana, se informó oficialmente.



El programa incluye artículos de higiene personal, limpieza del hogar, alimentos y bebidas.



El objetivo es que esta iniciativa establezca precios de referencia en comercios de proximidad, con el propósito de reducir la dispersión de valores que existe entre estos locales y las grandes cadenas de supermercados.



En declaraciones a Télam, el director de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas (Fesach), Miguel Ángel Calvete, señaló que "en tanto y en cuanto los mayoristas y distribuidores provean los productos, obviamente se van a poder comercializar".



Manifestó expectativa en que a lo largo de la semana estén disponibles los productos en mayoristas y afirmó que "va a haber algunas reuniones de seguimiento semana a partir de la semana que viene" con autoridades de la Secretaría de Comercio Interior.



Acerca del margen de rentabilidad que se acordó para los comercios en esta canasta, expresó que "no es el ideal pero tener esos precios tracciona la venta de otros productos, así que sirve y permite que no quede el cliente rehén de grandes cadenas".



Por su parte, el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), Fernando Savore, dijo a Télam que "hoy evidentemente cada colega irá al mayorista en busca de estos productos, en el transcurso de la semana iremos viendo si los productos están".



"Nosotros no tenemos compra directa, dependemos de los mayoristas, si el mayorista tiene el producto y el precio, nosotros lo vamos a comprar y lo vamos a vender a lo que dice ahí", agregó, mientras que "solo la leche nos provee en forma directa Mastellone y esta semana la tendremos".



Sostuvo que "lo bueno de este programa es que hay reglas claras, hay un precio de compra y un precio de venta; hay una transparencia, fue un tema muy planteado por la Federación, que haya un precio de compra y precio de venta entonces sabemos cuál es nuestra rentabilidad".



Por su parte, ante la consulta de Télam, desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) señalaron que aguardaban recibir los listados de las empresas para tener los sesenta productos en los próximos días.



Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), señaló en declaraciones a Télam Radio que "consideramos positivo el nuevo acuerdo de Precios Cuidados, como cualquier otra medida gubernamental que persiga aminorar el incremento de la canasta de alimentos y consumos básicos de la población, más en este contexto de inflación internacional elevada".



Destacó "la incorporación de productos para los comercios de cercanía, que incorpora estas unidades pymes al programa, que hasta el momento habían quedado afuera del mismo y venían sufriendo una competencia injusta ya que esta herramienta, que entendemos necesaria vinculada al control de precios, se aplicaba únicamente a las grandes cadenas".



"A su vez entendemos que estas herramientas son sólo un paliativo que permite ganar tiempo, pero de ninguna manera son una solución de fondo; las medidas que nuestro sector reclama tienen que ver con la intervención pública en las cadenas de valor de las grandes corporaciones productoras de bienes de consumo básico y sobre todo aquel proveedor monopólico, oligopólico, con riesgo de cartelización", agregó.



Por otro lado, el Gobierno sumó al programa integral de +Precios Cuidados una oferta de precios acordados de vegetales frescos, garantizando la disponibilidad y apuntando a instalar referencia en las góndolas, actuando como ancla para los precios de los bienes más consumidos del rubro verdulería.



En este sentido, se incorporó una canasta de frescos de frutas, verduras y hortalizas para la comercialización en grandes cadenas de supermercados minoristas y mayoristas disponible también a partir de hoy.



Esta categoría tendrá renovaciones mensuales con actualizaciones tanto de precios como de productos, para respetar la estacionalidad de los vegetales y que la oferta sea siempre fresca y de calidad nutricional.



Para abril, los productos y precios seleccionados (por kilo) son: papa (negra) a $ 49, cebolla a $ 69, tomate (redondo) a $ 199, lechuga (criolla o capuchina) a $ 160 y manzana (royal gala) a $ 180.



Las frutas, verduras y hortalizas seleccionadas está disponibles, en una primera instancia, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todos los días, en los supermercados Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro.