A las 18,30 de hoy, en la sede de la cartera educativa en el Centro Cívico, los titulares de Hacienda, Roberto Gattoni, y de Educación, Felipe De los Ríos, recibirán a los representantes de los gremios docentes UDAP, UDA y AMET para iniciar las conversaciones para definir los salarios para este año.



Será en el marco de las negociaciones paritarias, pero con un condimento especial porque los sindicatos del sector han anticipado que no iniciarán el dictado de las clases el lunes 6 de marzo si el el ministro Esteban Bullrich no convoca a discutir los sueldos del sector. Será en cumplimiento de directivas anunciadas por los sindicatos nacionales, como son CTERA y la CTA.



Este año la discusión de los sueldos del sector docente viene complicada porque la administración macrista ha decidido descentralizar la discusión en cada provincia, lo que ha generado el rechazo de los gremios nacionales docentes, entre los que está, UDAP, adherido a CTERA, UDA y AMET.



Además, el Ministerio de Educación nacional está decidido a recortar el Fondo Compensador y a congelar el Incentivo Docente, dos ítems que repercuten fuertemente en el salario de los maestros.



Dentro de esta situación, UDAP, el gremio mayoritario en la provincia, tuvo el miércoles su plenario de delegados, que decidió acatar lo que decida el Congreso Nacional de CTERA, convocado para el jueves 23 de febrero.



En ese encuentro, todo indica que saldrá la ratificación del no inicio de clases si no hay convocatoria a paritaria nacional por parte de la cartera que conduce Bullrich.



En la provincia, el inicio de las clases está previsto para el lunes 6 de marzo, pero el acto oficial será el viernes 3 en Jáchal, con motivo de cumplirse los 150 años de la Escuela Normal Superior Fray Justo Santa María de Oro, de aquel departamento.



La razón es que el gobernador Sergio Uñac tiene previsto viajar ese día por la tarde a Canadá y por eso se adelantará el acto oficial.