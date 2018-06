Término. Cartellone está concluyendo un tramo de 21 kilómetros y según los plazos previstos deberá entregar la obra finalizada en septiembre próximo.

Con la firma del contrato de inicio de obra con la empresa Mapal, que tuvo lugar ayer, se dio comienzo formal a la construcción del último tramo de la Ruta 12 a Calingasta. Se trata de un sector de 13 kilómetros, que va a completar un camino de conexión estratégica con el departamento cordillerano. Las tareas tienen un plazo de ejecución de 18 meses por lo que se estima que deberán estar terminados a comienzos del 2020.



La importancia de la obra radica en que es una vía de conexión hacia el Sur con la Ruta Nacional Nro. 7, que vincula con Chile a través de la localidad mendocina de Uspallata, mientras que hacia el Norte, a través de Iglesia, se une con la Ruta 150, que también tiene salida al vecino país a través del Paso de Agua Negra. Además, la nueva vía de comunicación servirá para mejorar el tránsito hacia el departamento, ya que estaba muy deteriorada por el paso de los años, donde también se encuentra el emprendimiento minero Casposo.



Con esta obra se completará el último tramo de la Ruta Provincial 12, desde Pachaco hasta la Villa Calingasta, según explicó el titular de Vialidad Provincial, Juan Magariños. Para su construcción, la obra se dividió en 2 sectores. El primero, actualmente en ejecución por la empresa José Cartellone Construcciones Civiles, es de 21 kilómetros y se lo conoce como sección 1A, que va desde el kilómetro 100 al 121. Tiene un presupuesto oficial de 434 millones de pesos y según los plazos previstos, deberá estar terminado en septiembre de este año. El otro, que estará a cargo de la constructora Mapal, es la llamada Sección II y va desde el kilómetro 121 al 134 y finaliza en el puente de Calingasta, la puerta de acceso a la villa cabecera.



Según las especificaciones técnicas, tendrá un ancho de calzada de 6,7 metros y los llamados sobreanchos varían de acuerdo a la roca y a la proximidad al cerro. Una particularidad es que tendrá una ciclovía, de 2,5 metros de ancho, que permitirá recorrer en bicicleta y en forma segura una zona de bellos paisajes cordilleranos y bordeando el río. La carpeta será de concreto asfáltico de 5 centímetros de espesor.



Como se trata de una zona con mucho escurrimiento de agua por los deshielos en la montaña, Magariños explicó que tuvieron que rediseñar las alcantarillas para que el arrastre de los líquidos no vaya a dañar la obra.



Los últimos años de la historia de los calingastinos no han sido fáciles por los problemas de comunicación. En 1997, con el inicio de la construcción de la obra hidroeléctrica "Caracoles-Punta Negra", que por aquel entonces estaba proyectado que se hicieran en forma simultánea, los habitantes del departamento se enteraron de que la Ruta 12, el único camino que los unía con la provincia, iba a quedar sepultado bajo las aguas y que no se había planificado ninguna alternativa. Tras largas peleas y el rechazo de transitar por El Puntudo, que era una opción con 118 kilómetros extra, entre 2004 y 2006 se construyó la ruta 149 por la Quebrada de Las Burras. En tanto, por 9 años tuvieron horarios de subida y bajada vehicular mientras se construía el dique.



Sin duda que la nueva ruta, una vez finalizada, permitirá también ampliar el turismo hacia Barreal, una localidad que ha crecido mucho en los últimos años con una importante oferta de alojamiento.

Longitud

13 Es la cantidad de kilómetros del tramo de la Ruta 12 que va a construir la empresa Mapal a partir de ahora.



Movimiento



Con la firma del contrato, la constructora Mapal comenzará primero con el traslado de la maquinaria y el acondicionamiento del campamento, antes de iniciar los trabajos propiamente dichos.