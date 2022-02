Si bien algunas personas creen que Bitcoin es para los miembros de la sociedad adinerada, algunos sostienen que la criptomoneda también puede beneficiar a las personas pobres que viven en países en vías de desarrollo. Ya que Bitcoin es dinero digital o electrónico, algunas personas piensan que solo puede ayudar a personalidades de alto rango como administradores de activos de alto perfil y corporaciones globales. Quizás, eso se debe a que ellos también llevaron a la adopción de esta moneda digital. Sin embargo, nadie ha presentado pruebas suficientes que demuestren que las criptomonedas pueden ayudar a acabar con la pobreza.

No obstante, los marginados y los pobres también podrían beneficiarse de Bitcoin. Algunas personas pueden sacar provecho de esta moneda digital, ya sea en aldeas aisladas de África remota o en comunidades urbanas pobres de los Estados Unidos. Bitcoin es beneficioso para las personas que no tienen acceso al crédito ni a la infraestructura bancaria.

Esta criptomoneda ofrece algunas oportunidades que pueden ayudar a comunidades, países y personas desfavorecidas. He aquí como esta moneda virtual podría beneficiar a los pobres de los países en vías de desarrollo.

Permitir que las personas marginadas ahorren dinero

Muchas personas de comunidades marginadas no tienen acceso a los servicios bancarios. Aunque el sector bancario tradicional está tratando de ampliar su alcance, Bitcoin también ofrece a los pobres la oportunidad de ahorrar dinero. Hoy en día, las personas pueden usar plataformas como Bitcoin Digital para comprar esta moneda virtual usando dinero fiduciario. Puede visitar BitIQ para registrarse y comenzar a comprar Bitcoin. Una vez que haya comprado bitcoins, puede almacenarlos en su billetera digital, esperando que aumente su valor.

Básicamente, se puede acceder a Bitcoin y a las billeteras digitales a través de internet. Con cada vez más personas, incluso en los países en vías de desarrollo, que tienen acceso a internet, la adopción y el uso de Bitcoin están aumentando. Por este motivo, Bitcoin puede hacer posible que las personas de bajos recursos de los países en desarrollo ahorren a través de Bitcoin, mejorando su situación financiera.

Mejorando el flujo de capital

Los gobiernos de los países en desarrollo tienen leyes y regulaciones que restringen el flujo de capital dentro y fuera de sus fronteras. Por ende, muchas personas en los países en vía de desarrollo carecen de un acceso adecuado al capital. La descentralización de Bitcoin evita que estas leyes lo restrinjan. Principalmente, los gobiernos de los países en desarrollo no pueden negar a sus ciudadanos el uso de Bitcoin.

Además, ninguna entidad puede influir en la oferta y el valor de este activo digital. Esto se debe a que el protocolo subyacente determina el suministro de Bitcoin. Los gobiernos y los políticos no pueden controlar el flujo de esta moneda virtual. Por este motivo, las personas pueden usarlo para acceder al capital desde cualquier parte del mundo.

Bajos costos de transacción

Las compañías de crédito y las instituciones financieras cobran tarifas de transacción elevadas que dificulta que las personas transfieran dinero utilizando sus sistemas. Sin embargo, Bitcoin tiene cargos de transacción bajos y no depende de terceros. La tecnología subyacente de Bitcoin elimina a los terceros que aumentan el costo de transferir e intercambiar fondos.

Adicionalmente, incluso las personas sin cuentas bancarias pueden tener billeteras digitales para transferir dinero a través de teléfonos móviles. Por este motivo, las transacciones rápidas y más baratas de Bitcoin hacen posible que las personas de los países en vías de desarrollo participar en actividades económicas.

Combatir la inflación

Los países en desarrollo tienen monedas inestables, lo que es un problema importante para los ciudadanos. La inestabilidad económica hace que las empresas y los ciudadanos tengan poca fe en el dinero tradicional. En consecuencia, las personas en estos países convierten su dinero fiduciario en monedas estables, como el dólar estadounidense.

Bitcoin ofrece una alternativa para las personas en estos países. Estas personas pueden usar Bitcoin para evitar el impacto de la inflación. Es por esto que el uso de Bitcoin está aumentando en los países en vías de desarrollo. Países como Vietnam y Argentina tienen muchos intercambios de criptomonedas y usuarios de Bitcoin debido a la inestabilidad de sus monedas.

Las personas en países en desarrollo pueden beneficiarse de Bitcoin. Sin embargo, la seguridad y las regulaciones son algunas de las preocupaciones de algunas personas en estas naciones. Además, las transacciones irreversibles de Bitcoin preocupan a algunas personas. Esto se debe a que, si usted envía bitcoins a la dirección incorrecta, no puede recuperarlos y no puede presentar un reclamo ante ninguna agencia gubernamental. No obstante, cada vez más personas están adoptando Bitcoin debido a sus numerosas ventajas sobre las monedas tradicionales.