Llega la Nochebuena y hay que tener en cuenta los horarios especiales de estas fechas en los locales y los servicios. En los Shoppings Patio Alvear, Espacio San Juan y Paseo San Juan abren hoy y mañana de 10 a 23. El martes 24 atienden de 10 a 15, salvo el Patio Alvear que lo hace hasta las 17. Y el 25 de diciembre estarán cerrados. Los supermercados que están en esas superficies -Walmart y Libertad- abren una hora antes, a las 9 y el martes, a las 8. En cuanto al comercio minorista, varios locales del centro abren hoy domingo de 9,30 a 13 y de 17 a 21. Mientras que, el lunes 23 de diciembre trabajarán de 8.30 a 21.30 de corrido y el martes 24, lo harán de 8 a 15. El día 25 estará todo cerrado. En los departamentos los empleados de comercio deberán retirarse a las 17 el día martes 24.



*Las ferias: El Mercado Concentrador, ubicado en Progreso 668 este, Rawson; el día 24 abre a las 6,30 y hasta las 13, pero el 25 y el jueves 26 inclusive, permanecerá cerrado. El día 31 de diciembre, la actividad será normal. Los días 1 y 2 de enero, el Mercado estará cerrado.



La feria Municipal de Capital abre el martes 24 de 6 a 13,30, pero luego estará cerrada hasta el viernes en que reabrirá en su horario normal. El mercado de Abasto (carnicerías), el martes 24 abre de 6 a 13,30, el 25 esta cerrada, pero el miércoles 26 trabaja normalmente.



*Transporte: según informaron desde ATAP se baraja que el martes los colectivos transiten con la frecuencia habitual hasta las 21.30 o 22, momento a partir del cual el servicio se suspenderá. El miércoles no habrá transporte público.



* Bancos y casas de cambio: el martes 24 y miércoles 25 permanecen cerrados.



* Administración pública: no trabajaran ni el 24 ni el 25.* Combustibles: desde las estaciones de servicio no definieron hasta el momento la modalidad de trabajo. Se espera que en las próximas horas haya novedades.



* Estacionamiento Controlado: El ECO, Servicio de Monitores Urbanos y Playa de remoción trabajan el martes 24 de 7 a 13 en todo el radio de cobertura



* Recolección de Residuos: El martes 24 habrá recolección normal en la mañana y la tarde, el miércoles 25, sin actividad.