Como todos los años, con el último viernes de noviembre, y después del Día de Acción de Gracias, inicia en Estados Unidos la temporada de compras de fin de año con el denominado Black Friday o “viernes negro”.

La costumbre se ha expandido por el mundo, y en las tiendas físicas y digitales de Argentina también es posible encontrar promociones y rebajas especiales, aunque las fechas las elige cada comercio, y otra posibilidad que tienen los consumidores es comprar directamente desde Estados Unidos, o incluso en el país vecino, pero hay que tener en cuenta el tipo de cambio y los impuestos al dólar para sacar la cuenta final y estimar si realmente conviene.

Por ejemplo, los argentinos pueden optar por plataformas como Tiendamía y Grabr para aprovechar rebajas online de tiendas de EE.UU, además, el servicio de entrega Amazon Global permite comprar en esa tienda desde el país.

¿Cómo comprar en EE.UU desde Argentina?

Para los argentinos es posible aprovechar las ofertas del Black Friday que cuenten con el servicio Amazon Global (opción disponible en los ajustes de búsqueda de productos), siempre y cuando estos no superen los 50 kilos, y el precio sea inferior a los u$s3.000 dólares. Además, no se puede comprar más de tres unidades de la misma especie.

Este tipo de envíos se puede utilizar solo cinco veces por año y por persona, por disposición de la AFIP.

Grabr era un servicio muy utilizado antes de la pandemia, pero en esta situación es complejo recibir un producto, ya que la compra se hace en el exterior tanto en tiendas online como locales fijos, pero la entrega queda a cargo de un viajero que regresa a la Argentina. Como dato a destacar, la firma ofrece el pago en pesos, en hasta 12 cuotas, y manejan la cotización oficial ($86 aproximadamente por cada dólar).

Mientras que a través de la plataforma Tiendamia.com se puede comprar artículos de Amazon, eBay y Walmart, con pagos en pesos y con financiación en pesos, con diversas opciones de entrega a domicilio. De igual manera que con Amazon Global, hay que tener en cuenta el peso, el costo del producto y la cantidad de operaciones que se pueden realizar por año calendario.

¿Cómo comprar en Chile desde Argentina?

Para comprar, se ingresa al sitio de Mercado Libre Chile, se opta por una tarjeta de crédito internacional y se efectúa el pago, el vendedor deberá enviarle al comprador un código de seguimiento.

El envío se solicitará a través del Correo Argentino, y antes de recibir el paquete, en la página del Correo, habrá que realizar un registro y validar una cuenta. Finalmente, cuando el producto llegue al país, el comprador recibirá un correo de notificación, y la entidad exigirá el pago de una tasa adicional, y la firma de recibido en conformidad.

¿Cómo abonar las compras?

En Argentina las compras con tarjeta en el exterior tienen un recargo del 30% que corresponde al impuesto PAÍS, y un 35% adicional a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (deducible, o retornable al finalizar el año calendario, a valores históricos, es decir en pesos, y sin actualización por posibles variaciones del tipo de cambio).

De manera que si se abonan las compras con tarjetas de crédito (nacionales), se tendrá que tener en cuenta que el precio final terminará saliendo un 65% más.

Además, las compras en el exterior no tienen tope en dólares, pero sí se descuentan del cupo de u$s200 para atesoramiento al que algunas personas acceden mes a mes. Esto significa que si se compran u$s3.000 en Amazon, durante 15 meses no se podrá acceder a la compra del dólar oficial, no obstante, para aquellos que igualmente no pueden comprar dólares (quienes reciben ATP, refinanciaron saldos de tarjetas de crédito, créditos UVA, o reciben alguna asignación del Estado), esto igualmente no será un problema.

¿Conviene?

Entre los impuestos y los costos de envío, comprar un artículo de poco valor en el exterior puede significar que los cargos extra superen el precio del producto, por lo que en general, los usuarios optan por tecnología, perfumes y cosméticos costosos, y algunos artículos profesionales.

Así, por ejemplo, en Mercado Libre Chile, una Notebook Hp Pavilion (13-an1016la Intel Core I7 8gb Ram 256gb), que se ofrece con un descuento del 12%, a clp 699.990, tiene un costo para los argentinos de 913,94 dólares, o de $129.313,37 argentinos a la cotización del dólar solidario ($141,49). El precio termina siendo similar al que se encuentra en Mercado Libre Argentina, aunque no siempre se encuentra exactamente el mismo producto. Por lo que es recomendable hacer bien las cuentas y estimar si realmente conviene optar por la página extranjera.

Claro que para quienes tienen cuentas en dólares, y tienen la posibilidad de cancelar los consumos en el extranjero en esa moneda, los impuestos al “dólar turista”, no contarían.

Se necesita una tarjeta de crédito, adhesión al sistema PayPal, DineroMail o Western Union para pagar en el exterior, entre otros medios de pago. Adicionalmente, hay que estar registrado en el Portal del Correo Argentino.

Comprar en el país

En Argentina algunas empresas locales ya subieron ofertas por el Black Friday 2020, y otras prometen descuentos para los últimos días de noviembre en moda, deportes, calzados, tecnología y muebles.

Falabella, Easy, Despegar, Booking (estas últimas incorporan paquetes vacacionales, y se puede combinar con el programa PreViaje y obtener un reintegro del 50% de la compra para contratar servicios o hacer pagos en otros prestadores turísticos), y Mercado Libre Argentina, son algunas de las que participarán de la temporada de descuentos.

“Ofertas Black Friday. Ahorra un 30% o más en estancias hasta el 31 de diciembre de 2021”, promete Booking en su página web, en donde se puede reservar un lugar para dos personas en la “Hosteria Patagonia, El Calafate a 250 m del centro (habitación doble - 2 camas, máx. 2 personas), con desayuno incluido por $2.884; o en “Los Lagos Hotel”, una habitación Triple Estándar (Máx. Personas: 3), 2 camas (1 individual, 1 doble grande), con desayuno incluido por $4.605.

“Black Friday Preventa: aprovechá estas ofertas. Viajá por Argentina con 50% de devolución en crédito + 12 cuotas sin interés y muchas cuotas en destinos internacionales”, suma Despegar. Allí se encuentran ofertas como, la estadía en el “Ocean Dream de Cancún” por $19.172 por noche, con la posibilidad de pagar en cuotas, y con los impuestos nacionales ya incluídos.

