El cultivo del cannabis (marihuana) en Estados Unidos está produciendo un importante impacto en el mercado de las bebidas alcohólicas. Hoy los viticultores discuten los posibles efectos de la industria de la marihuana en las ventas de vino, los costos generales e incluso el cultivo de la uva. Desde que los votantes de Colorado optaron por legalizar el cannabis recreativo en 2012, 10 estados adicionales y el Distrito de Columbia han seguido su ejemplo, generando preocupaciones entre los viticultores estadounidenses de que la marihuana algún día podría reemplazar al vino como la sustancia de relajación de los consumidores. Si bien esto en Argentina no es un problema que podamos ver ya, es algo que hay que tener muy en cuenta. Para poder comprender lo que esto significa, Sevenfisty Daily, la revista de bebidas más importantes de Estados Unidos, ha publicado un artículo muy interesante y cuyos párrafos principales comparto en esta columna.



En agosto pasado, los expertos examinaron el impacto del cannabis recreativo legal en la industria del vino en el Simposio Wine & Weed , celebrado en California.



La conferencia comenzó con un discurso de apertura de Corey Beck, CEO y jefe de vinificación de The Family Coppola , empresa matriz de la bodega Francis Ford Coppola en Geyserville, California. A finales de 2018, el director de cine y el propietario de la bodega lanzaron una marca de flores de cannabis llamada The Grower’s Series por Francis Ford Coppola . ‘Elegimos no mirar al cannabis como un competidor‘, dijo Beck, citando cifras de Colorado, Washington y Oregón, los primeros tres estados de EEUU. en legalizar el cannabis para uso adulto (recreativo), Beck señaló que las ventas de vino se han mantenido relativamente estables desde que comenzaron las ventas legales de marihuana. Según el Distilled Spirits Council, que estudió las ventas de licores, cerveza y vino en relación con el cannabis, las ventas per cápita de vino aumentaron un 3,2 por ciento en Colorado y un 0,7 por ciento en Oregon, mientras que Washington experimentó una caída del 3,1 por ciento.



En lugar de vivir con miedo de que el cannabis reduzca la cuota de mercado del vino, Beck dijo que los productores y viticultores deberían aprovechar las oportunidades para crear nuevos productos y experiencias, como lo ha hecho Coppola. ‘Arriésgate‘, dijo. ‘Eso es lo que hicimos, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Creo que el vino y el cannabis pueden funcionar juntos‘.

Tendencias de consumo

En el simposio, Jessica Lukas, vicepresidenta de información para el consumidor de BDS Analytics , una firma de investigación de mercado de cannabis con sede en Boulder, Colorado, proporcionó información basada en datos sobre cómo la marihuana está afectando la categoría de bebidas alcohólicas.



Lukas dijo que si bien el cannabis no ha tenido ‘un impacto distinguible‘ en las ventas de alcohol, y que la industria de las bebidas alcohólicas sigue siendo un ‘gigante‘ en comparación con el mercado del cannabis, las tendencias de consumo de EEUU. muestran que existe un motivo de preocupación.

Un informe de BDS de 2019 que analiza alrededor de 4.500 consumidores en estados donde el cannabis es totalmente legal (lo que significa que existe un marco para las ventas minoristas) encontró que el porcentaje de bebedores que también consumen cannabis está aumentando (del 36% al 45% en los últimos año), mientras que el porcentaje de consumidores de cannabis que también beben alcohol está disminuyendo (del 72 por ciento al 65 por ciento).



‘En mercados totalmente legales‘, dijo Lukas, ‘dos tercios de la población adulta está consumiendo cannabis actualmente o abierto al consumo de cannabis. Esto es algo que todos en esta sala realmente necesitan entender, porque el impacto sobre el alcohol aumenta a medida que crece la población que consume cannabis ‘.



De los encuestados que consumen cannabis y vino, el 17 por ciento dijo que disminuyó su consumo de vino y el 76 por ciento dijo que su nivel de consumo se mantuvo igual.



‘Los consumidores de cannabis tienen cada vez menos probabilidades de consumir alcohol, no diría que por el cannabis‘, dijo Lukas, pero potencialmente por las razones detrás de su consumo de cannabis, como las preocupaciones sobre la salud y el bienestar. Muchas personas también usan marihuana para controlar el dolor. ‘Todos debemos aceptar y darnos cuenta‘, dijo Lukas, ‘de que cada dólar gastado en cannabis no es un dólar quitado de las bebidas alcohólicas‘.



Si bien el cannabis no es necesariamente un sustituto del alcohol, el 14 por ciento de los consumidores que con frecuencia combinan los dos en la misma ocasión.Según los datos de BDS Analytic, el 45 por ciento de los encuestados consumen menos alcohol cuando combinan las dos sustancias.



Lukas también señaló que el cannabis se ve obstaculizado actualmente por políticas y regulaciones que no afectan a la industria de bebidas alcohólicas. Por ejemplo, las personas no pueden consumir cannabis en lugares públicos como bares y restaurantes. Pero a medida que aumenta el número de consumidores de cannabis para incluir a más mujeres y generaciones mayores, el impacto sobre el alcohol aumentará. En lugar de preocuparse por el futuro, dijo Lukas, las bodegas deberían buscar colaboraciones en el espacio del cannabis que se alineen con sus marcas. Para aquellos que no desean ingresar al negocio, simplemente seguir la industria puede proporcionar información útil. ‘Hay un montón de cosas que se pueden aprender observando las marcas y los productos disponibles‘, dijo Lukas, ‘y entendiendo cómo las personas consumen y cómo se comportan con el tiempo‘.



Si bien el cannabis aún no tiene un impacto distintivo en las ventas, está afectando a la industria del vino de los EEUU. De otras maneras. Para obtener una visión más amplia de la situación, Sevenfifty Daily habló con enólogos y otros expertos de la industria para pedirles sus puntos de vista.



Antes de que comenzaran las ventas de cannabis para adultos en California el año pasado, la escasez de mano de obra ya era un problema para los productores de uva del estado. Esa situación se exacerbó cuando algunos trabajadores cambiaron de recoger uvas a recortar cannabis, porque el trabajo es menos exigente físicamente y la paga suele ser mejor.

CONTAMINACIÓN CRUZADA

En las zonas rurales, los cultivos de cannabis al aire libre tienen a los viticultores preocupados por más que el aumento de los costos. Muchos, como Moe Momtazi, el dueño de la bodega Maysara en el valle de Willamette en Oregon, no están interesados en tener vecinos a los productores de marihuana. En 2017, Momtazi demandó al dueño de la propiedad de al lado para evitar que cultive y procese cannabis. Momtazi afirmó que el olor de las plantas sería una molestia y que un cliente había cancelado un contrato para comprar las uvas de la bodega, por temor a que los aceites acuosos de las plantas influyeran en el carácter de la fruta. Hasta el momento no se han realizado estudios para medir los efectos de los campos de cannabis en los viñedos cercanos, pero la posibilidad de contaminación cruzada sigue siendo preocupante.

"El dueño de un viñedo de Oregon me llamó en pánico cuando se plantó un campo de marihuana junto a un viñedo Pinot Noir muy valioso", dice Caskey. "Ella quería saber cómo Colorado controla la deriva de contaminantes potenciales". No lo hace. Caskey ha planteado el problema al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, pero la agencia carece de los recursos para estudiar el problema.

"Simplemente no se puede conducir a una sola bodega en el sur de Oregón sin pasar un campo de cáñamo", dice Wisnovsky, señalando que el clima favorable al cáñamo y los altos márgenes de ganancias han inspirado algo de un frenesí de plantación.

Wisnovsky estaba un poco preocupado al principio por la proximidad de tanto cannabis a sus viñas, pero hasta ahora no ha visto ningún efecto negativo. "Tenemos cáñamo que crece cerca de vides, y esas plantas apestan", dice, y señala que "todavía estamos haciendo el mismo vino".