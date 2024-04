La Superintendencia de Seguros de la Nación publicó un decreto en el que prohíbe a las empresas aseguradoras ofrecer el servicio de grúa de asistencia mecánica. Se trata de un servicio extra, que la mayoría de los usuarios pagan aparte de la póliza obligatoria (pero en el mismo abono), por lo que ya no deberán pagarlo. A partir de esto, en caso de necesitar un auxilio por una rotura mecánica, los dueños de los vehículos tendrán que contratar directo a las empresas de grúas. A un sanjuanino, trasladar su auto le costará desde 20.000 pesos y pagará más si es camioneta o en caso de que necesite rescate. Para los gruístas y los aseguradores, el cambio es una buena noticia, ya que ahorrará problemas.

Esta prohibición de ofrecer el servicio tiene vigencia desde el 26 de abril, pero se irá reflejando en las pólizas paulatinamente. Es que quienes tienen contratada la grúa seguirán pagando y teniendo este extra hasta que se les renueve la póliza. A partir de este momento, sólo tendrán auxilio en caso de destrucción, choque grave o robo del vehículo. En cambio, si tienen que mover su vehículo por problemas mecánicos, deberán hacerlo contratando el servicio aparte.

Según un relevamiento de DIARIO DE CUYO, el costo de trasladar un auto una distancia igual o menor de 10 km empieza en 20.000 pesos y puede llegar a 30.000, según la empresa que se contrate. Para viajes más largos, cada kilómetro va entre los 800 y los 1.100 pesos. Estos valores son sólo para vehículos chicos; en el caso de camionetas, algunos valores llegan a 36.000 pesos y el kilómetro cuesta desde 1.150 pesos a 1.850 pesos, según el servicio. Los empresarios aclararon que los valores varían mucho porque están atados al precio de combustibles y repuestos. Además, no incluye extracciones, por ejemplo de canales.

Los propietarios de los 3 servicios consultados, Remolques San Patri, Auxilio 46 y Grúas JT, coincidieron en que para ellos este cambio puede significar un aumento de la clientela. Tanto Patricio Vera como Ricardo Martínez, de los dos primeros servicios, aseguraron que desde hace un tiempo dejaron de trabajar con aseguradoras debido a que pagan tarde y menos de las tarifas habituales. "Hará unos dos meses pregunté y le pagaban al servicio 8.000 pesos el mínimo y 400 pesos el kilómetro", aseguró Vera. José Torres, de Grúas JT, dijo que todavía tiene convenios con empresas de seguro porque "es la que dan mayor movimiento de clientes". Pero, aclaró, si bien cree que perderá este flujo, se reemplazará con el servicio directo. Martínez agregó que se producía un cuello de botella con los pedidos de las aseguradoras porque el propietario de las grúas prefiere "asistir al cliente directo".

Debido a este tipo de problemas, es que los productores de seguro no critican la medida de Nación. Hermes Rodríguez, que tiene una empresa local que ofrece seguros, explicó que el cambio soluciona un problema para el sector. "El cliente muchas veces pedía la grúa y tenía que esperar 5 ó 6 horas, generando críticas que en realidad no tienen que ver con la aseguradora, sino con un call center", explicó. Es que la asistencia con grúas se hace tercerizado primero con una empresa de asistencia que luego esta subcontrata las grúas. El productor y comerciante sanjuanino agregó que para el cliente se traducirá en una baja del costo del seguro. "La grúa se contrata aparte del seguro obligatorio, que es el de responsabilidad civil, por lo tanto una vez que dejen de tenerlo, no deberán pagar por el servicio", explicó.

> ALIVIO EN DOS RUBROS

Hermes Rodríguez - Productor de seguros

“Nosotros cobramos un porcentaje, pero se encarece tanto que se volvió difícil de vender. El servicio se fue distorsionando, pero ahora están garantizados los casos de emergencia, como choque, robo o incendio”.

Patricio Vera - Dueño de servicio de grúas

“Las aseguradoras nos pagan el servicio a un precio mucho menor y a los 90 días, por lo que no conviene. Hay esperanzas entre los colegas de que tengamos más clientes de forma directa después de esta medida”.