De seis pisos, y sólo seis departamentos en total, con terrazas jardines y hasta árboles, además de características de un edificio "verde", con ahorros energéticos. No faltará un jardín vertical en toda su longitud con vista al barrio del Bono, como protección visual. Así es el edificio que proyecta levantar el empresario Eduardo "Chiqui" Barceló en Ignacio de la Roza 2297(O), esquina Hermógenes Ruiz, en un lote del tradicional barrio Del Bono. Para su edificación ha solicitado a la Dirección de Planeamiento que revise y reconsidere una resolución del año 2007 (ver recuadro) que impediría construirlo en esa zona, bajo el argumento de que con el ensanche de la avenida Ignacio de la Roza esa arteria pasó de una escala doméstica a transformarse en una avenida troncal principal, "de alta significación urbana, ya no con criterios de baja densidad, sino a escala metropolitana, y donde la matriz de morfología barrial, perdió tal característica en este borde". Un grupo de vecinos enterados de esta iniciativa, han acudido al Defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, para impedirlo. El funcionario dijo que está recabando toda la información para determinar si es posible hacer esa inversión conforme a la normativa vigente. El arquitecto Jorge López, autor del proyecto, contó que tiene particularidades "que responden al nuevo paradigma de la reciente renovación urbana en la zona, con un respeto y una valorización del "verde" como consigna". El edificio es de tipo residencial, con un departamento por piso, lo que le dará baja densidad ocupacional. Además, para respetar la privacidad de los vecinos lindantes, no tendrá ventanas hacia el Norte y al Este, permitiendo sólo la visual hacia la nueva avenida Ignacio de la Roza. López comentó además que prevé amplios balcones al Sur donde se reserva una importante área para forestación además de un sector para la implantación de un árbol por balcón, intercalando la variedad Crespón con Cerezo de Flor "para recrear la antigua forestación de la arteria, a una escala edilicia". Respecto al muro del Norte la propuesta plantea otro aporte ambiental al área ya que se resuelve con un gran jardín vertical generando una nueva imagen en la zona, " un nuevo hito en esa zona muy transitada y con mucho ruido vehicular".

LOS VECINOS

Un grupo de vecinos del barrio del Bono, entre los cuales se encuentran Lucio Gómez, la arquitecta Graciela Stieglitz y Marta Elena Godoy, entre otros, han pedido a García Nieto que impida la obra. "Este es un barrio que fue hecho para vivir de forma tranquila, con amplios espacios y vegetación. están tratando de aprovechar esta tranquilidad para vender edificios que luego van a romper esa tranquilidad", explicó Gomez. Stieglitz agregó que llevan un tiempo agrupándose para luchar contra la instalación de restobares y locales nocturnos, además de gomerías, y que ahora quieren impedir la construcción del edificio, porque dicen que si autorizan uno, sentará precedente para que luego lleguen más y el barrio perderá la fisonomía con que fue creado. La profesional dijo que se insistirá para hacer valer la resolución existente en Planeamiento y aseguró que si bien es cierto que la ciudad crece "es bueno también que se creen desarrollos inmobiliarios en nuevas zonas de la ciudad".

Qué dice la normativa vigente



En la Dirección de Planeamiento existe la Resolución Nº 113, de septiembre del 2007, que delimita como Distrito de Urbanización Particularizada, para preservar su identidad de origen, paisaje urbano y condición residencial que prevalece en el lugar; al sector encerrado entre las siguientes calles: Avda. José I. de la Roza, Esteban Echeverría, ex Vías de Ferrocarril, Hipólito Yrigoyen, Av. Libertador Gral. San Martín y lateral oeste de Circunvalación, del departamento Capital. La norma mantiene el uso residencial, permanente con carácter Exclusivo Unifamiliar, en los conjuntos B´ Del Bono, Palermo, Nueva Palermo, Tulúm, Chacabuco y en las parcelas individuales que completan el sector; con restricción para la localización de usos complementarios; factores de ocupación máximos del 60% y autorizando una altura máxima de edificación habitable de 7 (siete) metros.