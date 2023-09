La mina de oro Gualcamayo, situada en Jáchal y que explota recursos desde 2009, tiene nuevo dueño. La firma Eris LLC llegó a un acuerdo con Mineros S.A. para quedarse con la totalidad de las acciones por valores que rondan entre los 30 y los 40 millones de dólares. Según indicaron fuentes oficiales, los nuevos propietarios están interesados en desarrollar una etapa diferente de la mina, denominada Carbonatos Profundos, en la que se estima que existe alrededor de un millón de onzas de oro atrapados en la roca, por lo que, para desarrollar el proyecto, las fuentes confirmaron que la compañía hará inversiones para la explotación. Un punto clave de la transacción, que indicó el ministro de Minería, Carlos Astudillo, y fue afirmado por protagonistas ligados a los nuevos dueños, es que los trabajadores que se desempeñan en suelo jachallero no sufrirán consecuencias por el cambio, ya que se mantendrán los 450 puestos de trabajo directos que hoy tiene la mina. Sobre los detalles de la nueva inversión, Astudillo adelantó que el martes tendrá una reunión con los representantes de Eris LLC en San Juan y que de ahí surgirá el plan futuro para el yacimiento.

Según indicaron las fuentes, Eris LLC no es estrictamente una empresa minera. Se trata de una compañía con asiento en Estados Unidos, con dueños en diferentes partes del mundo, al punto que, según dijo el ministro de Minería, sus propietarios son de origen español. Además, es una firma que se dedica a la compra y venta de productos y activos en el ámbito internacional. Incluso, en Mendoza se dedican al rubro del vino, al punto que hasta principio de año la firma de denominaba World Wine Trading llc Sociedad Extranjera. Sobre la conexión con San Juan, las fuentes indicaron que la empresa compraba oro a Gualcamayo, por lo que conocen su producción.

La mina Gualcamayo tuvo cambios el año pasado cuando sufrió una reestructuración producto de una menor producción de oro. En seis meses, la compañía despidió al 30 por ciento de su personal, por lo que, de los 650 empleados originales, se redujo a 450 directos, cifra que se mantiene hoy. La actual propietaria, hasta que se cierre la venta el 21 de septiembre, realizó inversiones para extender la vida útil de la mina, tomando como eje el proyecto de Carbonatos Profundos, que podría aumentar hasta en 10 años la producción, para lo cual se requieren nuevos estudios técnicos y económicos e inversión, ya que la mina debe cambiar de mecanismo de explotación. Según fuentes oficiales, ese desafió lo asumirá Eris.

Sobre los cambios, Astudillo dijo que la nueva empresa "tiene una ventaja y es que existe un potencial de explotación que lo tienen que desarrollar, los Carbonatos Profundos". Además, destacó "la relación que la mina tiene con la comunidad de Jáchal y que no habrá despidos". Donde puede haber cambios es en el área de dirección, indicó el funcionario, quien remarcó que "si San Juan no tuviera las condiciones adecuadas, este tipo de inversión no llegaría". Por otro lado, confirmó que "el martes tendremos una reunión donde surgirán más detalles".

Desde el sector privado, las fuentes indicaron que "el Carbonato Profundo es el recurso principal que queda en la mina" y es lo que Eris apuesta explotar. En esa línea, y según el comunicado que envió la empresa Mineros, la nueva firma ya invirtió 4 millones de dólares "adelantados" para mantener las operaciones actuales.

Transacción

De acuerdo a la información oficial que se dio a conocer ayer, el cierre de la transacción

entre las empresas, Mineros S.A. y Eris LLC, está prevista para el 21 de septiembre.

El acuerdo de venta y compra entre las partes se cerró el jueves.

Recursos

10 Es la cantidad de años que se puede estirar la mina si se explota el proyecto de Carbonatos

Profundos, que cuenta con un millón de onzas estimadas

Desembolso

Eris LLC desembolsó 4 millones de dólares por adelantado para “financiar las operaciones

en curso y para garantizar la exclusividad durante las negociaciones”. Además, pagará 30

millones más “en caso de que el Proyecto Carbonatos Profundos inicie producción”.