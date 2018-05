Otra vez problemas con el sencillo en los kioscos y supermercados. Es que con la salida de los billetes de 2 pesos, las monedas por el mismo valor no completan la demanda y, como ocurre siempre, los clientes pagan las consecuencias: o no reciben el vuelto o les dan caramelos.

DIARIO DE CUYO recorrió varios kioscos del centro sanjuanino y en todos contaron de la problemática. "No nos queda otra, son muy pocas las monedas de 2 pesos que hay en la calle, nos permite cubrir cierto margen del día pero el resto debemos pedirle a los clientes completar con alguna goosina, generalemnte caramelo", explicó la comerciante Yohana Cáceres.

Y hay casos donde el problema se multiplica. Cuando el costo de la mercadería adquirida es de por ejemplo 16 pesos y pagan con 20, aparece la necesidad de dos menedas por lo que piden completar el vuelto con algo y, en el menor de los casos, el kiosquero resigna un peso, cobra 15 y da 5 pesos de vuelto.

Lo que ocurre en San Juan se repite en otras ciudades del país

"La gente cree que es una avivada de nosotros y no es así. A veces nosotrso también resignamos porque no nos da la cara para decirle a todo el mundo que no tenemos monedas", se quejó Sebastián Jorquera. "Antes de dehacerse de los billetes hubieran previsto tener monedas, porque es todo muy desprolijo", agregó la kisquera Soledad Castro.