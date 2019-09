En cuatro meses de vigencia del nuevo plan de regularización de impuestos provinciales, en la Dirección General de Rentas se han suscripto 21.000 planes por 410 millones de pesos.

El plan de facilidades de hasta 60 cuotas para pagar deudas impositivas que el Gobierno puso en marcha desde mayo dentro de un paquete de medidas para afrontar la crisis económica permitió regularizar hasta agosto inclusive un total de $410 millones adeudados al fisco, a través de la implementación de 21.000 planes de pago por parte de los contribuyentes morosos. Esas cifras significan un aumento del 230% en fondos regularizados, y del 83% en cantidad de planes promedio mensuales suscriptos, comparados con igual periodo del año 2018 del anterior plan general de pagos que tenía sólo hasta 24 cuotas.



El subsecretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent, resaltó ayer que esta aparente mejora en lo fiscal hay que tomarla con pinzas, porque no sólo que se le debe contemplar el efecto inflacionario, sino que además no ha logrado hasta ahora mover la aguja en la meta oficial de reducir la morosidad que sigue estancada en un 50%, igual que el año pasado.



"Nuestra meta fue bajar el porcentaje de morosidad y este se ha mantenido igual por la crisis. Vemos con esperanza que falta todavía un mes entero por transcurrir porque el Gobierno decidió prorrogar esta facilidad hasta el 30 de septiembre para brindarle una herramienta a los contribuyentes", dijo el funcionario, destacando la prórroga por 30 días que se decidió hace unos días.



Torrent admitió que el cobro de esas cuotas están volcados en la recaudación de los meses de mayo, junio, julio y agosto y la provincia sigue manteniendo la misma brecha respecto a la inflación -que acumula un 55% de incremento en un año-, lo que significa que este plan no hace que el gobierno recaude más, porque sino esa brecha hubiese disminuido. "Es beneficioso porque de no haberse aplicado, menos gente se habría acercado a regularizar su deuda y la recaudación habría disminuido. Tampoco esperábamos un impacto mayor", dijo el funcionario.



El plan de pagos que sigue vigente durante todo este mes se aplica a todos los impuestos provinciales adeudados hasta junio de 2019 y tiene un interés del 1,5% mensual, un punto menor al 2,5% mensual que aplica la AFIP para facilidades similares en impuestos nacionales. Otra diferencia es que en la provincia no se exige un pago a cuenta de la deuda para ingresar al plan de cuotas como lo hace el organismo nacional. De los $410 millones regularizados, el 47% correspondió al impuesto Automotor, el 26% a Ingresos Brutos, el 21% al Inmobiliario y el 5% al Lote hogar 5%. Mientras el año pasado el 50% de los contribuyentes optó por planes hasta 5 cuotas y el 50% por los planes más largos hasta 24 cuotas; en el de este año la composición tiene matices: un 25% optó por un plan de hasta 5 cuotas, un 50% eligió entre 6 y 24 meses y un 25% restante eligió planes de 60 cuotas.



Facilidad vigente



El plan de pago es para deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2019, tanto administrativas como judiciales. Para las últimas hay que pagar honorario judicial.

Cantidad de planes

21

mil es la cantidad de solicitudes de planes de pago registradas entre mayo y agosto para deudas morosas.

Entre enero y agosto subió 47% la recaudación

El director de Rentas, Adrián Villegas, informó que los ingresos por recaudación exclusiva de impuestos provinciales entre enero y agosto de 2019 ascendieron a 1.587 millones de pesos y se incrementaron 47 por ciento respecto a igual lapso del año 2018. Aunque lograron superar lo presupuestado, son negativos teniendo en cuenta la inflación. De acuerdo al presupuesto 2019, la recaudación hasta ahora está un 4,5% por encima, pero el funcionario destacó que cuando se hizo el presupuesto provincial se estimó una inflación del 30%. ""Con suerte vamos a terminar con una inflación del 50%" dijo el subsecretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Añadió que con una inflación interanual de los últimos 12 meses del 55% lo recaudado en lo que va del año ""está casi 9 puntos por debajo".



Ayer se conocieron las cifras de recaudación de impuestos de agosto que significaron un ingreso de unos 680 millones de pesos (710,4 sumando otros ingresos), un aumento del 52% respecto a agosto de 2018, un 4,4% más de lo previsto en el presupuesto pero tres puntos por debajo de la inflación nacional que mide el INDEC para el mismo período.