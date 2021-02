El viaje a Buenos Aires del gobernador Sergio Uñac, junto al ministro de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino, tuvo frutos para la provincia. Según confirmó el alfil uñaquista, en dos semanas llegará a San Juan el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez. El funcionario de la administración nacional arribará para la inauguración de la planta solar instalada en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional (PITAR), pero en el Gobierno no descartan que, en la visita, puedan firmar un convenio para utilizar fondos del fideicomiso del dique El Tambolar para la construcción de la ruta a Calingasta y un barrio a edificar en ese distrito.

Según explicó Ortiz Andino, "lo que buscamos es que el camino que corresponde al dique, que es uno nuevo, y el barrio que se planea construir para los trabajadores, que luego quedará para la sociedad, se realicen con fondos que provengan del fideicomiso de El Tambolar". Para eso se necesita el OK de Nación. Es que, existen recursos disponibles dentro del fideicomiso que se nutre de la venta de energía de los dique Caracoles y Punta Negra. Si bien los diques no están produciendo energía, el fideicomiso se constituye sobre la capacidad instalada de generación, por lo que no hace falta que estén funcionando para que aporten recursos.

El ministro explicó que, como el contrato de obra con la UTE que construye El Tambolar, "fue muy por debajo de lo que en su momento se había presupuestado, hoy tenemos un margen de ingresos como para poder pagar esas obras". El OK para disponer de los fondos proviene de CAMMESA, entidad nacional que depende de la Secretaría de Energía de la Nación. Por eso, la visita de Martínez es clave.

La reunión con el secretario nacional no fue la única agenda de Uñac, ya que también mantuvo un encuentro con el gerente ejecutivo de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Política de Vialidad Nacional, Federico Stiz (Ver recuadro).

Viviendas



Uñac también se reunió con el secretario de Hábitat, Santiago Maggioti. Con el funcionario se avanzó en los trámites administrativos para la ejecución de los convenios firmados entre Provincia y Nación para avanzar en la construcción de las 1.800 viviendas, anunciadas por el Presidente luego del terremoto.

Ruta 40 Sur y Norte

La provincia avanzó en el diálogo para destrabar el conflicto sobre la Ruta 40 Sur, en el tramo que corresponde a la empresa Green, firma que fue a la quiebra y paralizó las tareas. En la administración uñaquista apuntan a firmar un convenio con Vialidad Nacional que permita llamar a licitación los tres tramos que corresponden a la obra: la sección III, de 28 kilómetros, va desde la Calle 8, en Pocito, hasta la Ruta Provincial 295 (acceso a Cochagual); el tramo II, de 22 kilómetros, que va desde el acceso a Cochagual hasta la localidad de Tres Esquinas; y el primero que comprende desde esa zona hasta el límite con Mendoza. Por otro lado, desde el ministerio de Obras y Servicios, que comanda Julio Ortiz Andino, indicaron que se avanzó en la firma de convenio para licitar el último tramo de la Ruta 40 Norte, en el ingreso a Albardón, proyecto que contempla otro puente sobre el río San Juan.