Buena venta: Los pagos puntuales de sueldos de estatales, aguinaldos y plus salariales hicieron repuntar el consumo en el último mes del año 2017.

Este fin de año el comercio minorista de la provincia tendrá motivos para alzar las copas y brindar: la facturación en cantidades, en el mes de diciembre subió 2,5% respecto al mismo mes del año pasado, consolidando así 8 meses positivos consecutivos, según las cifras oficiales de la Cámara de Comercio de San Juan. Si bien el año arrancó mal, con la persistencia de resultados negativos en las ventas desde enero hasta abril, a partir de mayo empezó a mejorar el consumo y en los meses siguientes no volvieron a repetirse caídas en la facturación de los comercios sanjuaninos.



Para el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, fue fundamental el apoyo otorgado por el gobierno a través de líneas de financiamiento y medidas que incentivaron al sector, además de que fue fundamental el sostenimiento del crédito para los clientes, que ayudó a que esta provincia mejorara la venta por encima de las jurisdicciones vecinas, e incluso dejándola mejor parada frente a las ventas nacionales medidas por Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Los últimos incentivos de sorteos de los tickets de los clientes, además de la inyección de fondos del aguinaldo, plus y sueldos ayudaron a levantar el consumo en el último mes del año. Diciembre fue también un mes realmente positivo con el aumento del 2,5% en ventas teniendo en cuenta que es el único del 2017 que se lo compara con un mes positivo del 2016, cuando la facturación había trepado 1,4% (ver infografia).



Para Rodríguez, el cierre positivo de los últimos 8 meses del año se debió a múltiples factores que sucedieron gracias a que se agudizó el ingenio para diseñar acciones que incentivaran a la gente a comprar. ""Recibimos fuerte apoyo del gobierno provincial, no sólo dineraria, sino también con acciones publicitarias", dijo el dirigente. Detalló los créditos a tasa cero para compra de stock y el diferimiento del pago de Ingresos Brutos para compras con tarjetas de crédito. ""También tenemos una provincia ordenada, que paga sus sueldos a tiempo y eso también ayuda", añadió.



Respecto a efectos puntuales que favorecieron también el incremento del consumo, mencionó la apertura de las importaciones de calzado de Brasil para el Día de la Madre, que provocaron la baja de precios de los fabricantes locales y permitieron un aumento de ventas interesante en ese rubro en particular. En cuanto al financiamiento, San Juan ingresó al pelotón de 75 ciudades de frontera que fueron beneficiadas con el acuerdo "12 cuotas todos los días, todos los rubros" de CAME - ATACYC para levantar el consumo y contrarrestar los viajes de compras a Chile. Ese acuerdo sigue vigente hasta el 6 de enero próximo, pero Hermes Rodríguez anticipó que pedirán su renovación, del mismo modo que lo hicieron con los planes Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12, que esta semana fueron renovados por la Nación hasta abril de 2018.



Otro hecho trascendente en la provincia fue la abundancia de eventos deportivos y culturales -el turismo de negocios- que atrajo gran cantidad de visitantes. ""Movilizaron a los restaurantes, los hoteles y el comercio en general, eventos como el partido de Los Pumas, la Selección Argentina de Fútbol, el Mundial de Kayak o la Vuelta de San Juan, por citar algunos", destacó Rodríguez. ""Todo eso hizo que cerráramos un año que creímos sinceramente que iba a ser peor" reflexionó el dirigente. Esa mejora del consumo también permitió estabilidad para el empleo en el comercio.





Hoy habrá atención en horario especial

Para la jornada de hoy el comercio sanjuanino, incluidos shoppings, centros comerciales, han dispuesto horarios especiales. Por ejemplo, en el Patio Alvear abrirán de 10 a 17, con una promo del 40% de descuento en 15 locales adheridos. El 1 los cines de este shopping son los únicos que estarán abiertos. En el Espacio San Juan abrirán de 10 a 16,30. En el Paseo San Juan, del Libertad, los locales del shopping y el hipermercado atenderán desde las 8 y hasta las 15 solamente. Las cadenas de supermercados también atenderán hasta las 15 y 16 hs.