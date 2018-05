Ante la disparada del dólar que agitó ayer los mercados, un puñado de especialistas consultados por DIARIO DE CUYO opinaron, en su mayoría con matices, que el precio al que trepó ayer aún está dentro de los valores esperados para el 2018 de acuerdo a la inflación estimada, pero que si sobrepasa los $24 encenderá las alarmas de la economía. Del mismo modo, la mayoría opinó que esta devaluación del peso argentino ya está provocando un nuevo incremento de precios, y aumentará las proyecciones de inflación que golpean el bolsillo.



Los mercados ayer se sorprendieron ante una escalada de la divisa norteamericana a $23 ($23,90 en San Juan) pese a que el gobierno elevó las tasas de interés para contener la suba (ver página 10).



El economista Eduardo Coria Lahoz fue el más optimista al recordar que el valor del dólar en el país está atrasado y tiene margen para subir más de precio. Además, a contramano del resto, consideró que la suba no se trasladará a los precios, porque el mercado "no lo convalidará". Dijo que la inflación prevista para el 2018 es del 20% y que mientras el dólar no sobrepase ese porcentaje de aquí a fin de año no hay que alarmarse. Incluso opinó que esta escalada es "sana para las economías regionales" y sus productores de bienes que han visto incrementar sus costos internos por inflación y sin un dólar fuerte "no pueden vender". "No va a haber transferencia de la suba del dólar a precios porque si suben mucho la gente no comprará, cae el consumo", aseguró. En la vereda de enfrente se ubicó su colega Américo Clavel, quien dio una mirada apocalíptica sobre el escenario económico y dijo que "estamos en el Titanic". Si bien consideró que el dólar a $23 o $24 pesos es un precio que "no está muy desfasado", sino que está a tono con la inflación, consideró que "en este país el problema no es el dólar sino el peso". Añadió que si el gobierno no corrige el rumbo y sigue con apertura indiscriminada de importaciones, se sigue financiando con mayor endeudamiento y sigue subiendo tasas de interés que quiebran al sector productivo, el dólar va a llegar a 26 o 27 a fin de año. Consideró que la suba ya se trasladó, y seguirá trasladándose a precios que van a ser convalidados por la gente porque son indispensables, como los de alimentos básicos, la farmacia y los servicios. "Por más que suban, la gente no tiene más alternativa que consumirlos", aseveró. "El panorama es sombrío porque los que gobiernan son grandes ignorantes que no quieren corregir el rumbo", lamentó. Con algunas diferencias, el resto de consultados se ubicó hacia uno y otro lado. Por ejemplo, el asesor bursátil de Global Market Gustavo Ahumada coincidió en que el precio del dólar aún está barato respecto a otros países, y que los mercados financieros "están convulsionados" en todo el mundo, no sólo en el país. Agregó que la proyección es de un dólar a $24 a fin de año, "acompañando la inflación" e instó a no alarmarse ni a salir corriendo a comprar dólares. El consultor Carlos Pujador coincidió en que el precio del dólar aún tiene margen y que el gobierno aprovecha la corrida para dejarlo subir porque estaba atrasado, aunque si sobrepasa los niveles esperados de inflación habrá problemas. Agregó que esta suba no es buena para las economías regionales que ahora tienen exportaciones planchadas y más importaciones. Y consideró que en un contexto de poco dinero en la calle, la gente no tiene excedente para convalidar subas, excepto los productos indispensables: "Es probable que no se traslade a algunos precios, salvo los que son de extrema necesidad", aseguró.

Por qué subió



Hay varias razones que confluyeron para causar la escalada del dólar, según los especialistas:



1- Estados Unidos subió la tasa de interés de los bonos y resulto atrayente a inversores globales y fondos especulativos que desarmaron sus carteras para colocarlas en ese país.



2-Argentina implementó desde el miércoles pasado el impuesto a la renta financiera, algo que desalienta a los inversores que comenzaron a retirar sus colocaciones del país.



3- Habrá menos dólares por la sequía que padece Argentina, la peor en 20 años. Se espera que las exportaciones de soja se reduzcan 40%, lo que equivale a unos U$S 6.000 millones menos.



4- Errores en las medidas del macrismo: apertura de importaciones, endeudamiento, etc.