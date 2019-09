El mes pasado se vendieron 473 unidades en esta provincia. La comparación interanual con agosto del 2018 representó una caída del 37%.

Las empresas que venden motos en San Juan están de capa caída, porque la fuerte devaluación producida luego de las PASO hirió de gravedad el leve repunte que venían registrando y cerraron agosto con sabor agridulce: la pequeña suba del 8,7% del patentamiento de 473 unidades frente a las 435 registradas en julio fue insuficiente y en la comparación interanual cayó 37% respecto a agosto de 2018, y el 52% en el acumulado interanual (ver infografia y recuadro).



Además desde el 1 de septiembre dejó de existir el Plan 0KM que habían implementado las terminales con el gobierno y que ofrecía planes de 18 y 12 cuotas a cero interés y con descuentos en algunas unidades. Ese programa con el que pensaban impulsar la facturación sólo estuvo vigente 50 días y no alcanzó.



Este mes sí sigue vigente una única herramienta que tienen ahora los comercios para tentar a los compradores, que es la financiación del viejo Plan Ahora 12 y 18, con un interés del 27% en la tasa de interés sólo para las tarjetas bancarias y exceptuando a las que no lo son (Naranja, Falabella) que sí entraban en el programa nacional. Pero pese a la presencia de esta financiación bonificada, los empresarios se enfrentan al problema de los aumentos de precios de los motovehículos y la reducción de stock. Ayer por ejemplo no se vendía porque no había precios para las unidades. Las terminales no habían entregado hasta el cierre de esta edición las listas de precios nuevas para septiembre, según informó Fernando Lucero, dueño de un tradicional comercio del rubro y presidente de la División de Motovehículos sanjuanina de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).



El empresario explicó que en la segunda mitad de agosto las terminales aumentaron los precios de las unidades cero kilómetro entre un 17% al 20%, frente a una devaluación del 35%, "por lo que ahora estamos esperando los nuevos precios", señaló el empresario.



No es todo: Lucero explicó que hubo otro agravante, ya que luego del salto del dólar hubo fábricas que habían despachado motos y que las refacturaron con esos incrementos, pese a que con los clientes ya las habían pactado a un valor menor; mientras que otros fabricantes enviaron la mitad de los pedidos. ""Vendimos nuestro stock y cuando fuimos a reponer, no sólo que algunas fábricas mandaron menos, sino que la otra mitad ya vendida nos llegó un 20% más cara. O sea, nos descapitalizamos", expresó Lucero, quien explicó las dificultades del sector para mantener el personal pese a la caída de ventas.



No obstante, las expectativas apuntan a que una vez estabilizados los precios, y se calme la incertidumbre que golpea lo ánimos de los compradores, la venta de motos se reanudará porque este vehículo sigue siendo económico, sobre todo para los trabajadores que deben movilizarse varias veces al día para cumplir sus obligaciones. ""Además, comprar teniendo como financiación 12 o 18 meses para pagar, con una tasa de interés del 27 pro ciento anual hoy en día no es nada, es una ganga frente a las tasas vigentes en el mercado" aseguró el empresario. En la provincia las motos más demandadas son las de cilindradas más pequeñas: las de 110 cc y las del segmento intermedio de 190 cc.

La venta de agosto

473 son los motovehículos que se patentaron el mes pasado en la provincia de San Juan, un descenso del 37% frente al 2018.

En lo que va del año

En los primeros ocho meses del año se vendieron en la provincia de San Juan un total de 3.783 motos, lo que significó una caída del 52 por ciento respecto a las 7.880 registradas entre enero y agosto del año pasado. La baja fue superior a la registrada a nivel nacional del 45,1%.

A nivel nacional

La División Motovehículos de ACARA informó que el número de unidades patentadas durante agosto fue de 27.603 motos, lo que muestra una baja del orden del 10% en comparación con el antecesor mes de julio, en el que se habían registrado 30.682 unidades. Si se realiza una comparación interanual se observa un patentamiento con un 33% de unidades menos que en agosto de 2018, cuando se habían registrado 41.168 motovehículos. La comparación de los primeros ocho meses contra el mismo período del 2018 muestra un descenso del 45,1%. En cuanto a la participación, Honda sigue liderando el mercado en agosto con 7.712 unidades y el segundo puesto sigue siendo de Motomel con 3.405. Corven conservó el tercer lugar con 2.875 unidades y por segundo mes consecutivo desplazó a la cuarta posición a Zanella, con 2.335 unidades. Por su parte Yamaha se mantuvo al igual que en julio en el quinto puesto en agosto con 2.017 unidades y Keller se ubicó en el sexto puesto con 1.818 unidades.



El modelo más patentado fue la Honda Wave 110S, seguido por la Motomel B110 y la Corven Energy 110. Luego siguen la Keller KN 110-8, Gilera Smash y la Honda XR 150L.