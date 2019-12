Las jugueterías sanjuaninas tienen expectativas de que van a mejorar las ventas para la próxima Navidad y la celebración de los Reyes Magos, en los primeros días de enero, aunque los juguetes están obviamente más caros que el año pasado. De acuerdo a un relevamiento realizado en la plaza local y a nivel nacional, los precios con respecto a la temporada pasada están un 40% más caros -los de producción argentina-, y hasta 45%; los importados. En cualquier caso, argumentan que los aumentos son menores a la inflación que llegó al 50,5% interanual en octubre pasado. En los próximos días se conocerá el índice de precios de noviembre, pero todos los analistas esperan que el año cerrará en torno al 55%, con lo cual los precios de juguetes se encarecieron menos. El sector juguetero llega a las próximas fiestas en un escenario marcado por la caída de ventas a lo largo del año, por la devaluación e inflación, pero creen que hay un cambio de humor hacia este fin de año, con expectativas moderadas de remontar la facturación. Para ello utilizarán muchas estrategias, tales como descuentos en ciertos días, y financiación. Eso sí, los niños no verán grandes novedades en la plaza local ya que las jugueterías cuentan aún con mucho stock de fechas anteriores. Víctor Alvarez, de Juguetería Itonuel, dijo que cuenta con juguetes importados un 45% más caros que el año pasado, pero que los precios de los nacionales en su negocio "sólo tienen aumentos del 25 o 30%". Añadió que en la semana anterior a la de la Navidad implementará todos los días un 20% de descuento de contado o con débito, y también brindará tres y seis cuotas sin interés con las tarjetas Naranja y Data. Héctor López, desde Río Shop; dijo que la venta de inflables para la pileta y tiempo libre "ya arrancó con fuerza" y que para atraer clientes el local ofrecerá descuentos de hasta 20% por pago contado en productos seleccionados y los planes Ahora 3, 6 y 12, este último para compras superiores a $3.000. "Hay expectativas, especialmente para Reyes", aseguró. Elizabeth, desde Rodney, dijo que también tiene esperanzas de un repunte para estas fiestas. "En Navidad y Reyes se le hace un lugar al niño", dijo. En sus cuatro locales la firma mostrará gran variedad de juguetes pero con pocas novedades del exterior. "Los importadores han comprado lo justo y necesario, y nosotros como minoristas, también", admitió. Allí también harán promociones para las fiestas y el público encontrará diversas financiaciones y promos con tarjetas bancarias que se cerrarán en los próximos días. También es posible que se sume a la Noche de las Jugueterías que impulsa la Cámara Argentina del Juguete. Justamente su presidente, Emmanuel Poletti, dijo a DIARIO de CUYO que el sector está apostando a este tipo de promociones para empezar a revertir la baja de ventas. "El Día del Niño fue muy malo, y quedó mucho stock en las fábricas y en los comercios. Ahora el comerciante está haciendo descuentos y ofertas agresivas porque necesita de esta temporada para nivelar los números de ventas", aseguró. Admitió que los juguetes no subieron al mismo ritmo de la inflación, "porque hay mucho stock, hubo un exceso de importación y un mercado que no acompañó, y los fabricantes están necesitando que se mueva la venta.

El pedido más urgente del sector juguetero es la baja de tasas de interés y líneas de crédito.

Sin embargo se mostró optimista y dijo que el cambio de gobierno genera una renovación de expectativas, que seguramente impulsará una mejora en la facturación.

Momento difícil para el sector

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete informó que en los últimos 4 años el sector perdió 20 puntos de participación en el mercado interno, pasando del 50% del mercado en 2015 a 30% en la actualidad. Informó que en los últimos 2 años cerraron ó suspendieron operaciones 1 de cada 10 fábricas de juguetes en el país, se perdieron miles de puestos de trabajo y la capacidad ociosa supera actualmente el 40%, producto de la recesión desatada desde 2018, con un aumento desmedido de la inflación y altas tasas de interés, lo cual tuvo un impacto negativo en el poder adquisitivo y por lo tanto en el nivel de actividad de las fábricas del sector. Respecto a la importación, la entidad agregó que los últimos años se importaron un 85% más juguetes, pasando de 11,25 millones de Kg en 2015 a casi 20,82 millones de Kg Netos en 2018. Este aumento se evidenció además en la cantidad de jugadores que se incorporaron al negocio de la importación: 323 importadores de juguetes a 548, en un mercado recesivo, generando sobreoferta y acumulación de stocks. Todo esto se agravó con el comercio desleal y el contrabando, y recordó que hay abierta una investigación por dumping en importaciones de triciclos desde China a precios viles, lo cual generó un daño importante a los fabricantes nacionales. Otro objetivo es lograr que se importen juguetes que complementan la producción, pero que en los productos en que Argentina es competitiva se le dé prioridad mediante leyes especificas a la producción nacional.