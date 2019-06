Todos los negocios del rubro están preparados para las consultas. Las promos no rigen para los automóviles adjudicados por planes de ahorro previo.

Con el afán de levantar las ventas, las concesionarias locales también aportaron su "granito de arena" al plan nacional de venta de automóviles 0km con descuentos y ofrecen promociones de hasta $200.000 "extra" en autos seleccionados, además de financiaciones blandas. Todas estas ofertas se suman a las rebajas que ofrecen el Gobierno nacional y las terminales automotrices. La particularidad es que se trata de incentivos propios, distintos a los que pueden ofrecer otras concesionarias oficiales en otras provincias, que tienen que ver con los stocks de cada una de las concesionarias locales y los objetivos que tengan que cumplir con la marca.

El plan "junio 0Km" que rige hasta el 30 de este mes anunciado por el presidente Macri otorga descuentos de $50.000 para los autos que cuestan hasta $750.000 y $ 90.000 (un esfuerzo compartido con las marcas) para aquellos cuyo precio sea superior. A eso se suman los descuentos de hasta $232.000 sobre precios de lista que aplican las terminales o marcas. Pero luego cada concesionaria puede aplicar o no algún otro incentivo y en San Juan hay varias que sí decidieron sumarse.

En Boulevard París, concesionario oficial de Peugeot, un 208 Allure tiene un precio de lista de $788.600. A los descuentos de $90 mil del gobierno y de $60.000 de la marca se suman $50.000 que aplica la concesionaria y queda un precio final de $597.684. Pero además, como necesitan liberar stock hay promos con descuentos de $200.000 en vehículos 0Km del 2018, siempre en precio contado o financiado. El gerente comercial Federico López explicó que disponen de financiación propia de la marca PSA de hasta $750.000 en productos seleccionados, con una tasa fija del 6% en 36 cuotas. O créditos bancarios UVA con tasa del 18% que financia el 90% del valor del coche. Y tambien reciben "a muy buen precio" el auto usado como parte de pago. ""Tenemos muy buenas expectativas de venta" dijo López. Javier Fornasari, desde France Motors, la concesionaria oficial de Renault explicó que la concesionaria en San Juan está aplicando además del plan nacional un promedio de bonificaciones que va del 7 al 12%, en determinadas unidades. ""En todas las provincias las concesionarias harán una bonificación, pero en cada uno dependerá del modelo, stock y disponibilidad" explicó. Agregó que esta venta se hace tanto con financiación o con usado de por medio. ""Esta es un oportunidad que creemos que va a llamar la atención de la gente a consultar y al indeciso a tomar la decisión. No va a dar vuelta la actividad que está con bajas ventas, pero va a ayudar", señaló. En American Cars (Chevrolet), el gerente Ricardo Rizatti agregó que también ofrecen rebajas "extra" de hasta $57.000 en ciertos modelos y puso como ejemplo el caso del Onix Joy. Su precio de lista de $597.900 queda rebajado a $379.900, luego de descontarle $50.000 del gobierno, $111.000 de la terminal y los $57.000 de la concesionaria. También hay bonificaciones en los autos Prisma, Spin y Cruze y financiación para la compra. Desde la concesionaria Goldstein, el gerente Pablo Mira explicó que tres modelos VW cuentan con un incentivo extra que se suma al plan nacional, y que es similar en las concesionarias de la marca de San Juan y de Mendoza. Detalló que el Voyage tiene una bonificación global (con descuentos nacionales y locales) de $195.000, el Cross Up! está a $177.000 más barato, el Virtus y el Polo tienen rebajas de $106.000 y el Gol, de $148.000. La concesionaria Itala, de Fiat, ofrece también descuentos, pero en este caso son similares al resto de las provincias. Su gerente, Adrian Galaverna; dijo que hay descuentos globales de $200.000 en el Argo, $105.000 en el Crono, $160.000 en la línea Fiat 500. ""Es un esfuerzo conjunto, el Argo HGT tiene una rebaja de $100.000 de Fiat, $50.000 del Gobierno nacional y $50.000 de la concesionaria", explicó. ""Hasta ahora hay muchas consultas, creo que puede llegar ser bueno pero es muy corto el plazo, espero que se lo extienda", señaló. Un caso diferente al resto es el de Señor González, concesionario de Toyota, donde no aplican rebajas ni de la terminal ni de la concesionaria, pero sí implementaron en San Juan un plan de financiación único a tasa cero, además de las líneas tradicionales UVA y reciben el usado. El gerente Leonardo Ocampo lo explicó con un ejemplo: un Toyota Etios cuesta de lista $551.100 y con el descuento nacional de $50.000 queda en $501.100. ""Podemos recibir el usado y financiar a tasa cero hasta $200.000 en 12 meses y queda una cuota fija de $16.600", comentó. Las promos nacionales abarcan además del Etios, los vehículos Yariz, Corolla e Innova.