En obra: así luce actualmente la obra de la semipeatonalización del centro de Rawson. Los comercios quieren que se frenen los trabajos hasta que pasen las fiestas.

Por segundo año consecutivo, las obras de semipeatonalización del centro de Rawson han provocado la molestia de los comerciantes. Ocurre que esta vez la municipalidad ideó un cronograma de obras que contempla continuar con los trabajos en el corazón del centro departamental -en calle Boulevard Sarmiento y España- hasta el 22 de diciembre, lo que implica cortar la circulación vehicular y peatonal en la zona. Ayer los comerciantes reaccionaron indignados porque aducen que eso les perjudicará las ventas en las semanas más esperadas del año, además de que reclaman que los funcionarios municipales no están cumpliendo con la promesa hecha hace unos meses de parar las obras para evitar perjudicar el movimiento comercial para las fiestas.

Los directivos del Centro Comercial e Industrial de Rawson dijeron que llevarán hoy un petitorio al intendente Juan Carlos Gioja con la firma de los frentistas solicitando que se revea la medida y que se frenen las obras entre el próximo 10 de diciembre y hasta el 10 de enero próximo, intentando remontar las ventas, que vienen en picada en los últimos meses.

Carina del Valle Quiroga, presidente de la entidad, dijo que los comercios del microcentro rawsino están dispuestos a realizar una protesta callejera frente a la municipalidad en el caso de que no se escuchen sus pedidos. ""Si no nos escuchan, los comerciantes estamos dispuestos a hacer un manifestación y cortar las calles", amenazó la dirigente. Rubén García, Secretario de Infraestructura del departamento, se mostró extrañado por el conflicto, porque dijo que había hablado ayer en la mañana con algunos comerciantes y no recibió quejas. Agregó que el plan municipal es liberar mañana viernes la zona de Pasaje Argentino esquina Boulevard Sarmiento, y a partir de allí cortar la circulación en Boulevard y España, para trabajar en la zona hasta el 22 de diciembre. ""Esa esquina la tenemos casi lista, a nivel, así que la obra va a ser rápida", dijo y agregó que luego hay una pausa en los trabajos hasta después de Reyes, el 7 de enero, pero con la circulación peatonal y vehicular liberada hasta entonces. Pero los comercios no quieren saber nada con la idea de convivir con zanjas, obreros y polvo, y sin circulación de gente y autos, hasta el sábado 22 en la principal zona de Villa Krause. ""Los comercios aquí están fundidos y ahora que tienen 20 días para intentar recuperar algo de ventas nos van a perjudicar. Hoy recorrimos todos los frentistas comentando la novedad y están todos ofuscados, porque al cortar esa zona, afecta a todas las calles circundantes", dijo Quiroga. La dirigente agregó que la caída de ventas por el freno del consumo trepa al 35% en los últimos tres meses en la zona comercial de Rawson, y están esperanzados en un repunte del consumo por el pago de sueldos y aguinaldo para las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes.

El proyecto de la nueva peatonal apunta a convertir la zona céntrica de Villa Krause, cabecera del departamento, en un gran centro comercial abierto. Comprende el soterramiento del cableado de todos los servicios, como el eléctrico y telefónico, y se extiende alrededor de la Plaza Bicentenario, y calles aledañas. Tiene un costo de unos $70 millones y las obras comenzaron el año pasado y se extenderán hasta el 2019. La Navidad pasada hubo un conflicto similar y pararon las obras.