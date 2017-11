La potencial eliminación del impuesto interno a los automóviles de gama media anunciada la semana pasada en el proyecto de reforma tributaria ya tiene en vilo a los dueños de los concesionarios, que temen una virtual paralización de las ventas hasta que se apruebe la norma, y a los usuarios, ansiosos de obtener una rebaja en sus autos 0 km.

En el régimen actual, el impuesto grava con un 10% (la tasa efectiva alcanza el 11,1%) a los vehículos de $ 380.000 o más, mientras que los automóviles con un precio superior a los $ 800.000 tributan un 20% (25% efectiva). El impuesto no afecta la exportación y se suma al precio con los gastos de rentabilidad de las concesionarias.

Mercedes Benz Vito

Hoy, pagan este impuesto algunas versiones de los modelos Mercedes Vito, como el 1.6 Cdi Furgón 111 V1 (cuesta $ 540.669), el 1.6 Cdi Furgón 111 V1 Aa ($ 549.117), el 1.6 Cdi Furgón Mixto 111 Aa ($ 584.598) y el 2.0 N Combi 119 6Mt ($ 794.108).

También están impactadas las versiones de los modelos Hr-V de Honda, como el 1.8 i-Vtec Ex Cvt 2Wd ($ 524.100), el 1.8 i-Vtec Ex-L Cvt 2Wd ($ 617.000) y el i-Vtec Lx Cvt 2Wd ($ 485.000).

En la línea Ford Focus III, alcanza a las versiones de cuatro y cinco puertas del 1.6 S MT ($ 391.000 y $ 404.500, respectivamente), 2.0 Se Mt($ 452.600 y $ 466.900), 2.0 Se Plus At ($ 523.300 y $ 528.800), 2.0 Se Plus Mt ($ 500.000 y $ 505.300), 2.0 Titanium At ($ 534.600) y 2.0 Titanium MT ($ 515.600 y $ 518.800).

Ford Focus

En Renault Fluence, afecta al 1.6 Dynamique MT ($ 378.500), 1.6 Dynamique Pack MT ($ 390.500), 1.6 Luxe MT -110cv- ($ 381.800), 2.0 Luxe 6Mt 6Abg Abs ($ 430.400), 2.0 Luxe Cvt ($ 434.200), 2.0 Luxe Pack 6MT ($ 457.000, $ 467.800 la versión cuero), 2.0 Luxe pack Cvt ($ 481.200), 2.0 Privilege 6Mt Cuero -143cv- ($ 504.200), 2.0 Privilege Cvt Cuero ($ 522.300) y 2.0T Gt2 6MT ($ 534.400).

En la línea Citröen C4 Lounge, abarca al 1.6 HDI 6MT Feel Pack ($ 464.000), 1.6 Hdi 6Mt Pack 10 Años ($ 488.500), 1.6 Thp 6At Feel ($453.500), 1.6 Thp 6Mt Feel Pack ($ 466.500), 1.6 Thp 6Mt S Edition ($ 448.500), 2.0i 6Mt Feel Pack ($ 422.000), 2.0i 6Mt Live y 2.0i Origine ($ 398.500).

C4 Lounge S Edition.

En la línea Peugeot 308, se aplica en las versiones Active 1.6 16v ($ 395.900), Allure 1.6 16v Nav. -115cv- ($ 430.000), Allure Plus 2.0 16v -143cv- ($ 425.800), Feline 1.6 Hdi -115cv- ($ 509.400), Feline 1.6 Thp MT -163cv- ($ 511.200), Feline 1.6 Thp Tiptronic -163cv- ($ 530.600), todos de cinco puertas.

Asimismo, de la línea Chevrolet Cruze II de cuatro puertas están alcanzadas las versiones 1.4T Mt Lt ($ 435.400), 1.4T Mt Ltz ($ 480.400), 1.4T At Ltz ($ 501.700), 1.4T At Ltz Plus ($ 538.400), 1.4T Mt Lt ($ 431.000), 1.4T Mt Ltz ($ 475.700), 1.4T At Ltz ($ 497.500) y 1.4T At Ltz Plus ($ 534.300).