La nueva edición del Hot Sale contará con cientos de tiendas online que ofrecerán descuentos tentadores para todos los perfiles de compradores. Para que la compra sea segura deberás seguir los siguientes consejos:

Realizá las compras en sitios legítimos y probados. Esto implica precauciones básicas, como desconfiar de las URL raras y mantenerse alejado de los anunciantes que ofrecen artículos "sospechosamente" baratos como el último iPhone por una fracción de su precio actual.



No bajar la guardia en redes sociales: Chequear que las fanpages sean verificadas o tengan buena reputación, corroborar en algún buscador la página en la que se va a comprar de manera de conocer la experiencia de otros usuarios, también es importante no enviar datos sensibles por mensajes directos, especialmente si se tiene dudas de la cuenta, la fanpage o se sospecha que los datos solicitados no son necesarios.



Estar atentos al phishing: El mismo puede darse en todas las plataformas, no sólo el correo electrónico. Desconfiar de mensajes con ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en las fechas en que las compras online son más populares. Revisar los enlaces antes de hacer clic, y no abrir archivos adjuntos si se duda de la entidad que lo envía.



Evitar las redes Wi-Fi públicas a la hora de hacer compras: Utilizar redes confiables, conocidas y que tengan contraseñas seguras. Si las redes parecen inseguras y tampoco cuentan con contraseña es mejor no ingresar, también evitar ingresar datos sensibles en redes de uso masivo como aeropuertos, centros comerciales, etc. También es importante realizar la compra desde dispositivos propios y no públicos, como los de un ciber-café.



Revisar el estado de tu cuenta al finalizar la operación: Una vez realizada la compra, controlar el estado de la cuenta bancaria para comprobar que los cargos registrados sean correctos. Siempre se puede reclamar al banco o sitio de compras en caso que se observe algo irregular.



No hacer clic en ningún enlace o archivo adjunto, en correos electrónicos, mensajes instantáneos o publicaciones en redes sociales que ofrezcan ofertas fuera de lo común, regalos gratuitos a cambio de completar supuestas encuestas u ofertas demasiado irresistibles que juegan con la tentación del usuario.