Los créditos para refacción y construcción de viviendas del programa Casa Propia que anunció ayer el Gobierno nacional fueron bien recibidos por referentes de la construcción sanjuaninos que creen que darán un impulso al sector, aunque esperan conocer mayores detalles de su implementación. Qué cupos le corresponderán a San Juan, cómo serán los sorteos y si habrá diferenciación de sueldos por regiones o la posibilidad de presentar los ingresos del grupo familiar son algunos de los pormenores que los intrigan. El Gobierno nacional lanzó 87.000 créditos a tasa cero de interés, para la refacción y construcción de viviendas en todo el país, en el marco del programa federal Casa Propia (ver Cómo son los nuevos créditos). Serán entregados por el Banco Hipotecario y la principal característica es que se ajustarán por la fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios, y no como los que hay hasta ahora (UVA) que se actualizan por inflación. ""Indudablemente es un buen comienzo, va en sentido correcto", dijo el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) de San Juan, Julián Rins. Agregó que la entidad aplaude la iniciativa que tomó el sector público, ante la ausencia de créditos hipotecarios de la banca privada y consideró que impulsará la actividad aunque la dimensión depende de cómo se distribuya. ""Evidentemente va a tener algún sistema de distribución que aún no sabemos, porque van a haber mucho más interesados que créditos", dijo Rins. ""Consideramos que es el camino correcto pero no podemos decir aún si va a ser bueno porque no conocemos la distribución y tratándose de un programa específico no va a cubrir todas las necesidades que hay", señaló. En tanto, el presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, Enrique Velasco, dijo que cualquier incentivo que haga que la construcción tome mayor impulso ""nos parece bárbaro". Detalló que San Juan llegó al mínimo de ocupación y desde fines del año pasado se ha venido recuperando, "pero aún falta mucho" para llegar a los niveles normales. ""Las líneas parecen ser muy atractivas, habría que ver los montos mínimos que requieren porque los sueldos en Buenos Aires son muy distintos a los de las provincias. La cuota es un porcentaje de los ingresos y eso va a condicionar también el monto del préstamo al que se puede acceder", opinó, y se preguntó si el programa admitirá que se junten los sueldos del grupo familiar para el acceso al crédito. Respecto a las líneas de refacción, dijo que le hace ""ruido" porque en general la gente no contrata a empresas sino a cuadrillas o albañiles que las hacen como changa y en negro, con lo cual habrá que ver qué exigencias va a tener el banco Hipotecario al respecto. El empresario ferretero Guillermo Cabrera se mostró optimista con el anuncio, y dijo que "indudablemente todo lo que sea una inyección para la construcción ya sea refacción o construir casas nuevas, es positivo porque le inyecta al mercado, al circuito financiero, un dinero está haciendo mucha falta en este momento". En segundo lugar destacó que le dará la posibilidad a la gente de poder restablecerse y encaminarse construyendo o refaccionando lo que necesite. ""Es una buena medida y espero que llegue una buena cantidad para San Juan. Por el momento son pocos préstamos, pero lo que nos toque va a ser bienvenido", indicó.

En el gobierno sanjuanino no tienen precisiones de cómo se implementarán los créditos, salvo que serán por sorteo. Robert Garces, secretario de Vivienda y Hábitat, dijo que la semana próxima viajará a Buenos Aires para averiguar cupos y metodología. ""Lo bueno es que este nuevo plan se va ajustar por la variación salarial", dijo el funcionario. La preocupación en los despachos oficiales es cómo se manejará jurídicamente la posibilidad de construir en el lote de un familiar y el monto de las cuotas. Algunos sectores creen que difícilmente el sanjuanino podrá acceder a una cuota que supere los $25.000.



Inscripciones

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi dijo que el Estado invertirá $98.000 millones y generará 135.000 empleos, y puntualizó que en 30 días se harán los sorteos y en 90 días será la entrega de los créditos. La inscripción ya se encuentra abierta en www.argentina.gob.ar/casapropia donde se debe completar el formulario

Déficit habitacional

60 mil son las casas que faltan en San Juan, en base al padrón del IPV. El sector privado estima que es superior por la gente que no se anota en el organismo.

Cómo serán los nuevos préstamos

La Nación pone en marcha 87.000 créditos para la refacción y construcción de viviendas, a tasa cero. A través de dos líneas, se entregarán 65 mil créditos personales para la compra de materiales y trabajos de mano de obra, y otros 22 mil créditos hipotecarios para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 m2 de superficie. Ambas líneas estarán ajustadas por la nueva fórmula Hog.Ar de actualización de capital basada en la evolución de los salarios. Los créditos personales para la compra de materiales y trabajos de mano de obra, que se destinarán a mejorar las condiciones habitacionales en viviendas existentes de todo el país, serán por un monto de hasta $240.000 con un plazo de hasta 36 meses y tres meses de gracia. El porcentaje máximo de la cuota sobre el salario será de 25%, con una cuota máxima de $6.917,37, y se otorgará con una acreditación de ingresos de entre $25.000 y $175.000. En tanto, los 22 mil créditos hipotecarios serán para la construcción de vivienda nueva de hasta 60 metros cuadrados de superficie en lote propio, por un monto máximo de hasta $4 millones, con financiación 100%, sin necesidad de ahorro previo. El porcentaje máximo de la cuota sobre el salario será de 25%; el plazo de devolución será de hasta 30 años, a tasa cero con fórmula HogAr; y se podrá realizar la construcción en terreno de familiar directo para quienes no cuenten con uno propio.

A modo de ejemplo, con un salario de $53.000 se podrá tomar un crédito con un plazo de 360 cuotas de $13.375; mientras que con un salario de $175.000 serán 110 cuotas de $43.740.