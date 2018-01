Las salidas al comercio al atardecer podrían desaparecer entre abril y octubre si prospera la iniciativa de implementar el horario de corrido, de 9 a 17, para ahorrar energía y reducir a la mitad el gasto de 4 pasajes diarios de los empleados.

Está creciendo la idea de la Cámara de Comercio y del sindicato mercantil de aplicar el horario de corrido en los negocios del centro sanjuanino en otoño e invierno, y desde el gremio ayer anticiparon que van a sondear a los empleados para conocer la opinión antes de seguir adelante con la iniciativa. Además el gremio bancario se mostró interesado en analizar modificaciones horarias en los bancos.



Mirna Moral, titular del Sindicato Empleados de Comercio (SEC) dijo que la semana que viene y la próxima el gremio que dirige realizará consultas entre los delegados de los trabajadores para conocer como cae el proyecto de atender a la siesta, desde las 9 de la mañana y hasta las 17, de corrido, durante los meses de abril a octubre. El gremio mercantil cuenta con 3.800 socios, pero calculan que son 10.000 los empleados de comercio. ""Apoyamos implementar un horario como en Córdoba, que medio año atienden de corrido y en primavera verano lo hacen discontinuo", dijo Moral. Agregó que este cambio le conviene al empleador ""pero fundamentalmente queremos saber si a los empleados de comercio les parece buena la idea. Les conviene porque pagarían sólo dos boletos para venir a trabajar". La iniciativa fue dada a conocer el lunes pasado por el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, y ayer al ser consultada, Moral agregó que ambos sectores vienen en conversaciones desde el año pasado para impulsar ese cambio en la jornada laboral del comercio sanjuanino. Están a favor del horario corrido porque dicen que así ahorrarán energía en los negocios, y además a los empleados les rendirá mas el sueldo al ahorrarse dos pasajes. Rodríguez además destacó que al atender a la siesta se vera favorecido el turismo que cada vez tiene mas presencia durante todo el año. Si bien San Juan no es un destino turístico tradicional, sí está creciendo año a año en el denominado "turismo de eventos". Los datos oficiales indican que durante el 2017 llegaron a la provincia 104.571 visitantes a diferentes congresos, seminarios y competencias deportivas, el 165% más que en 2016.



"Vamos a consultarlo también con los bancarios, creemos que si los bancos nos acompañan, la medida tendrá más éxito", dijo Rodríguez. Al respecto, el titular de la Asociación Bancaria, Mario Matic; se mostró interesado en evaluar la propuesta de que los bancos acompañen al comercio atendiendo igual que en Buenos Aires, de 10 a 15 horas. "No lo veo mal, es interesante la propuesta, habría que analizar algunos aspectos como por ejemplo el almuerzo de los empleados; y ver si hay una adhesión generalizada para poder avanzar con la idea", dijo Matic. Por su lado, Moral dijo que también consultará la opinión de los centros comerciales de Rawson y de Pocito. Ayer al enterarse, Carina Quiroga, titular del Centro Comercial de Rawson, evaluó con desconfianza la propuesta. ""No tenemos una posición al respecto, pero lo veo complicado. Es un cambio cultural, en Rawson los horarios son muy distintos, no sé si va a funcionar", deslizó.



Lo que es cierto es que la discusión del cambio de horario dará que hablar en toda la sociedad, ya que además de los involucrados directamente -los comercios y los empleados- habrá que ver como reaccionan los sanjuaninos al tocarles la siesta. Tanto Moral como Rodríguez no creen que será muy difícil, ya que se ha hecho habitual gracias a los supermercados y shoppings. además, dicen que favorecerá a los estatales que al salir del trabajo podrán ir a hacer sus compras antes de regresar al hogar.

Liquidaciones y sorteos

Descuentos del 50%

En pleno verano, los comercios del centro sanjuanino arrancaron con las liquidaciones. Los rubros en los que los descuentos son más importantes son indumentaria y calzado donde se apostó a las promociones para acrecentar las ventas. En los locales de indumentaria por ejemplo los descuentos van del 10 hasta el 50 por ciento y no son pocos los sanjuaninos que aprovechan las ofertas en plena temporada para hacer sus compras. En varios locales de calzado los comerciantes recurrieron al famoso 2 x 1 que permite a los clientes pagar sólo el par más caro y llevar el segundo sin costo. Los comerciantes vienen de un diciembre y arranque de enero con buenas ventas. Según estimaciones del sector, se realizaron un 50% más de operaciones para Reyes, que para Navidad. También se registraron un 3% más de transacciones que en la misma época del año pasado, según las estimaciones de la Cámara de Comercio de San Juan.

Sorteo y festival en Rawson

El Centro Comercial e Industrial de Rawson realizara el próximo sábado 13 el segundo gran sorteo de Reyes, con una moto como premio principal, y que además incluirá un importante show musical con varios artistas, entre las 19 y las 23. La cita es en el Centro Comercial Urbano El Coloso, que será promocionado con el fin de que la gente se acerque para ver los cambios que se han realizado. La presidenta de la entidad, Carina del Valle Quiroga, informó además que ese día se entregará un reconocimiento a algunos comerciantes del departamento. El sorteo se realizará entre los consumidores que han comprado y sigan comprando hasta el mismo sábado, en los comercios adheridos a la promo. El premio mayor es una moto Motomel de 110 cc, entre otros.



Pero además los comerciantes han organizado un festival donde habrá un desfile de cantantes: Eleonora, Ulises sanjuanino, Juan Ignacio y otros referentes de cumbia.