"Es injusto para los contribuyentes y agobiante para los asesores impositivos".

OSVALDO REBOLLO - Presidente CPCE

Los contadores sanjuaninos están enojados porque a raíz de una demora en los informes que debía suministrar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dicen que no podrán cumplir a tiempo con las presentaciones obligatorias para Ganancias, Bienes Personales y Renta Financiera, y por eso se sumaron a la movida de otras provincias de solicitar una prórroga al organismo nacional. Osvaldo Rebollo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, confirmó que también firmó la nota que presentó el pasado 27 de mayo la Federación de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) al titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, solicitando la prórroga del vencimiento de los tres impuestos.



Rebollo explicó que en los próximos días corresponde hacer la determinación del impuesto cedular de la renta financiera que ahora se empieza a aplicar a personas físicas, el cual requiere de una serie de información de las inversiones realizadas por cada uno de los contribuyentes durante el 2018. Esa información teóricamente iba a ser provista por la AFIP a través de información que iban a generar los bancos, pero está demorada. ""Todavía no la podemos disponer y esa información es muy importante, no sólo para la determinación de ingreso de ese impuesto cedular sino también por lo que impactan estas rentas en las declaraciones juradas del impuesto a Ganancias y Bienes Personales de cada contribuyente", explicó Rebollo. ""Es decir, por no contar con esa información financiera es imposible poder llegar en tiempo y forma a lo que sería la liquidación del impuesto a los ingresos (Ganancias) y al patrimonio (Bienes Personales), eso genera una situación injusta para el contribuyente y agobiante para los asesores impositivos que nos encargamos de hacer las liquidaciones impositivas", agregó.



Los vencimientos de los impuestos de Ganancias y Bienes Personales vencen el 11, 12 y 13 de junio, mientras que el de Renta Financiera, lo hará a partir del 19 de junio próximo, según la terminación del CUIT del contribuyente. Pero el contador Andrés Pantano recordó que mañana vence el plazo para acceder el plan de pagos específico para Ganancias y Bienes Personales de personas físicas, que tenía el beneficio de otorgar una reducción fuerte en la tasa de interés de la financiación del plan. El problema es que para hacer la presentación había que adelantar la declaración jurada de esos impuestos al 31 de mayo y eso no será posible por la falta de datos del impuesto a la renta explicado anteriormente. En los estudios contables se quejan de esta incongruencia de que el fisco salga a ofrecer un plan de pago con un beneficio económico para el contribuyente, pero a la vez exigen adelantar las presentaciones cuando no han cumplido con las informaciones requeridas para esas presentaciones. "El agravante es que la noticia de esos beneficios llega a nuestros clientes quienes nos apuran a nosotros para hacer la declaración jurada para poder pagarlo con la tasa reducida, y es difícil explicar el problema que tenemos los contadores para hacerlo. Se genera una situación donde la misma AFIP nos enfrenta con nuestros clientes", se quejó Rebollo.

Quiénes deben pagar

* Impuesto a las Ganancias: Lo deben pagar todos los contribuyentes anotados como Responsables Inscriptos y como Responsables Inscriptos en IVA. Además deben hacer presentaciones todos los empleados en relación de dependencia que tuvieron ingresos salariales brutos superiores a 1,5 millones durante el 2018.



*Impuesto a los Bienes Personales: Están obligados a realizar presentaciones y pagar todos los contribuyentes cuyos bienes superen el importe de 1.050.000 pesos. O sea, que el valor de los bienes de su patrimonio superen esa cifra.



*Renta Financiera: Lo deben pagar quienes obtuvieron rendimientos por encima de los $67.000 en 2018 por intereses ganados en compraventa de títulos, acciones, bonos y otros.