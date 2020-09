La compañía Greif Argentina SA posee en San Juan una planta que se dedica a producir tambores industriales de plástico que se utilizan para almacenamiento de alimentos, desinfectantes, productos de limpieza, etc. La empresa que se localiza en el Parque Industrial de Chimbas tuvo que superar una difícil situación desde el inicio de la pandemia: cerca del 60% de su personal productivo no pudo continuar operando por ser considerado grupo de riesgo. "Esto nos llevó a contratar 10 operarios nuevos. Vale aclarar que la planta trabaja sólo con 30 personas, pero algunos tenían patologías o por la edad no podían continuar, entonces tuvimos que sumar personal y apostar rápidamente a la capacitación y formación de los mismos, en un contexto donde también estábamos incorporando los nuevos protocolos Covid", comentó Omar Ogas, encargado de la planta.



Otro de los grandes obstáculos que tuvo que superar la empresa en medio de las incertidumbres planteadas por la pandemia fue realizar el cobro a los clientes. "Fue una situación bastante estresante al principio, porque corríamos el riesgo que se cortaran los pagos, pero apostamos al diálogo permanente y el acompañamiento de nuestros clientes para poder convenir diferentes formas de pago que nos permitieron continuar trabajando", comentó el gerente de la planta.



Los cambios dentro de la zona de producción fueron adaptándose a los protocolos de Covid que fue aprobando la provincia desde la primera cuarentena establecida por el gobierno nacional. "Usamos mucho el simulacro y la observación para que todos cumplamos con los protocolos de desinfección. El personal de limpieza se duplicó y sólo paramos una semana para poder adecuarnos y conseguir los elementos de seguridad sanitaria necesarios para seguir cumpliendo con la producción", concluyó Omar Ogas.



10 empleados contrataron las primeras semanas de cuarentena porque el personal quedó en grupo de riesgo.



Nuevos horarios



La empresa modificó rutinas de trabajo para adaptarse a los horarios de envíos de camiones. La carga ahora se realiza entre las 19 horas y las 5 de la mañana para que los vehículos puedan circular en horarios permitidos.