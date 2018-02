Pactar un seguro para la movilidad o renovarlo si ya se cuenta con el servicio, una situación que incluso es necesaria para poder circular por la calle con tranquilidad, aumentó en el último año hasta un 30%, según un relevamiento realizado entre distintas empresas aseguradoras de la plaza local. Entre las razones de las escalada de los montos se encuentran el encarecimiento de los arreglos y el incremento de los índices de siniestralidad en este último tiempo.



La cifra está por encima de las inflación de los últimos 12 meses que, según datos del Indec, fue del 25,3%, y está un poco por debajo del incremento que se había registrado el año pasado con respecto al 2016, que había rondado el 32%.



El primer factor que incide en los valores de los seguros, según las fuentes consultadas, es el aumento del costo de los materiales para reparar un rodado y la mano de obra, tarea que está a cargo de los chapistas o de los mecánicos, si de motores se trata.



Un dato a tener en cuenta es que el seguro que exige la normativa vigente para poder circular por la calle es el denominado de responsabilidad civil, que es aquel que cubre los daños materiales a terceras personas, las lesiones y a las personas transportadas, pero no cubrirán los daños en el vehículo propio. Otro detalle que busca el cliente es también que el seguro le cubra el remolque de la unidad por una rotura o desperfecto mecánico. La mayoría de las coberturas incluyen un auxilio por mes y un número limitado de kilómetros para llevar el auto hasta el taller.



A modo de ejemplo puede citarse que un seguro básico para un auto oscila entre 498 a 581 pesos mensuales, incluido el servicio de grúa. Si no se cuenta con ese beneficio el monto puede reducirse a 422 pesos.



En el caso de una camioneta, el valor parte desde 452 pesos mensuales, sin servicio de grúa y trepa a 526 pesos si se cuenta con ese servicio.



Para el caso del segmento de los 0km, como puede ser un Renault Logan, el costo mensual trepa a los 713 pesos, por una cobertura que incluye robo total, incendio total y destrucción total.



En el mercado local, el tipo de seguro que más se comercializa es aquel que incluye la responsabilidad civil, pero también abarca robo e incendio de la unidad total o parcial y accidente total. En la práctica significa que cubre, por ejemplo, los daños parciales como incendio o roturas, el robo de una rueda o roturas de parabrisas o cristales por granizo.



Un dato a tener en cuenta es si el auto tiene equipo de GNC, ya que la primera oferta que se suele recibir no está pensada para autos con este tipo de combustible. Por eso hay que aclararle a la aseguradora el combustible del auto y asegurar el equipo en caso de tenerlo.

Cobertura

422 Es la cantidad de pesos mínima que se puede llegar a pagar por un seguro de responsabilidad civil de un auto, sin contar con el servicio de grúa.

Medios de pago

A partir del próximo 1 de marzo, ningún productor podrá recibir dinero en efectivo para cobrar un seguro y emitir un recibo, sino que deberá contar con un controlador fiscal homologado, donde quedará registrado el pago. La medida se inscribe en el intento por reducir la evasión fiscal.

El mercado de motos

Para el caso de las motos, sin importar la cilindrada, un mercado que viene en constante crecimiento en la provincia en los últimos años, se exige que cuenten con la cobertura de un seguro. El básico es el de responsabilidad civil, como ocurre con autos, camionetas y camiones.



Según datos de la plaza local, contratar un seguro para este tipo de unidades cuesta 171,50 pesos mensuales, para el caso de una Honda 450R.



En otros comercios del rubro, el costo mensual parte desde 108 pesos, sin importar la cilindrada.



Al momento de que un motociclista es detenido en un control policial, de los tantos que hay periódicamente en las calles sanjuaninas y no cuenta con el seguro, es motivo para que le retengan la unidad, además del cobro de una multa.