Miembros y congresistas pertenecientes a la Avanced Leadership Foundation, junto al gobernador Sergio Uñac cuando viajó a Estados Unidos en diciembre pasado. Lo acompañó el titular de la agencia ASJDI, Fabián Ejarque.

En el viaje que realizó el gobernador Uñac en diciembre a Estados Unidos firmó un convenio con la fundación Avanced Leadership Foundation, dedicada a promover la inversión extranjera directa en países y provincias que ofrecen oportunidades de inversión, que hoy está mostrando los primeros avances.



Es que como resultado de ese paso, a fines de marzo próximo -del 25 al 28- se realizará aquí la misión comercial ""San Juan Conecta Estados Unidos", que traerá a más de 50 empresarios norteamericanos interesados en asociarse e invertir en conjunto con compañías locales. También llegaran algunos congresistas, por lo que la misión no sólo será de importancia productiva sino política. Además, estará certificada por el Departamento de Comercio del Gobierno de Estados Unidos, lo que significa que el gobierno avala la solidez y prestigio de los inversores que vendrán a San Juan.



Por eso ha comenzado la convocatoria para que todos los empresarios sanjuaninos interesados en formar parte de esta oportunidad inédita en la provincia se inscriban en la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones (ASJDI), que está organizando la misión.



Ya han sido invitadas las cámaras empresariales, pero ahora las autoridades locales salen a ejecutar el reclutamiento de empresas en general.



De acuerdo a los explicado, los hombres de negocios norteamericanos están interesados en cinco sectores productivos estratégicos: agroindustria, minería no metalífera, turismo, tecnologías y energías no convencionales. Hacia allí apuntarán sus dardos en busca de proyectos de asociación. Fabian Ejarque, titular de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones, explicó que este evento está dirigido a empresas que necesiten financiamiento, asociándose con algún "partner" o socio norteamericano, para lograr tecnificación o quizá financiamiento poder colocar sus productos en nuevos mercados.



""Queremos que vengan los interesados, a quienes los asesoraremos y capacitaremos en la forma de presentar su negocio, las oportunidades que van a ofrecer y de qué manera deben hacerlo", explicó Ejarque. La idea es capacitar en la identificación del tipo de negocio, el flujo de caja y qué información empresaria debe presentar a un posible inversor para estar a la altura de las circunstancias.



Esta preparación previa contempla una jornada de "coaching" el próximo 28 de febrero que será brindada por miembros de la fundación norteamericana quienes informaran también quiénes son los empresarios de EEUU que viajarán a San Juan. ""Es una oportunidad inmejorable para que los sanjuaninos puedan mostrar sus empresas a estos grupos inversores y además este programa continuará durante un año, hasta empezar a concretar los negocios. No queremos que este evento sea solo de buenas intenciones", añadió Ejarque. El funcionario agregó que hay un interés real por parte del gobierno estadounidense en que la misión tenga resultados.







Para informes

Las misiones comerciales certificadas brindan un formato flexible para realizar negocios a empresarios estadounidenses en el extranjero. Informes en Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones. Paula Albarracín de Sarmiento 134 norte, pabellón 5. Teléfonos 4296282 / 6072.

Importancia

En la ronda de negocios de marzo se esperan reunir alrededor de 80 empresas entre locales y estadounidenses. También se espera la visita de algunos congresistas (oficialistas y opositores), miembros de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y de la American Chamber.





*Misión: Su objetivo es conectar gobiernos locales con empresarios de Estados Unidos, con la doble finalidad de promover inversión externa directa en sectores productivos considerados estratégicos y promover asociaciones para la realización de inversiones y establecimiento de alianzas comerciales entre privados, a través de joint ventures u otras formas societarias.



*Con San Juan: El objetivo central de esta misión es posicionar a San Juan como destino de inversiones en Estados Unidos. Para ello, desde el mes de septiembre de 2017 se viene trabajando con la Fundación en la promoción del potencial de los clústers productivos locales y en las oportunidades de inversión que ofrece la provincia. Ese mes visitó San Juan la excongresista estadounidense Loretta Sánchez y mantuvo reuniones con el gobernador Uñac, el director de ASJDI y los ministros de Turismo, Minería y Producción. A partir de entonces comenzó una tarea de armado de dossiers de información y reclutamiento de empresas en San Juan y en Estados Unidos.



*Coaching: El 28 de febrero próximo llegan a San Juan miembros de la Fundación para brindar un coaching a los empresarios sanjuaninos que participen de las misión e informarles sobre el grupo de empresarios de EEUU que viajarán a San Juan.

Datos de la fundación

La Advanced Leadership Foundation es una organización sin fines de lucro, con sede en Washington, comprometida con la identificación y formación de líderes mundiales y el desarrollo sustentable en beneficio de economías, empresas, comunidades y países. Según explicaron en la ASJDI, fue impulsada por el ex presidente Barack Obama.