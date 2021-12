Reina gran malestar entre los productores sanjuaninos porque el Departamento de Hidráulica cortó el agua de riego desde el lunes, para los canales Céspedes y Playa (también llamado Benavídez); y desde ayer al Canal del Norte, y dicen que les avisaron -a último momento- que la decisión se tomó porque estaba nublado, y porque hay pronóstico de lluvia para mañana o pasado. Aseguran que la molestia se apoderó de todos los viñateros y chacareros porque no se acordó esa corta con las juntas de riego como indican las leyes vigentes. Por eso ayer a través de una convocatoria por los grupos de Whatsapp fueron a pedir explicaciones al titular de Hidráulica, Oscar Coria, quien los recibió en el edificio viejo de la repartición. Salieron con caras largas porque no lograron torcer la decisión, e insatisfechos con las explicaciones de que viene poca agua. Ellos reclaman que se ponga a funcionar la batería de pozos para regar con agua subterránea. DIARIO de CUYO consultó con insistencia a las autoridades del área sobre los motivos de anticipar los días de cortes -que estaban previstos recién para los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre, pero el único que contestó fue Coria y de forma muy escueta: a través de un mensaje se limitó a decir que: "la decisión salió aprobada desde el Consejo (de Hidráulica). Hubo juntas que aceptaron, otras que no". Los productores aseguran que los cortes sólo los deben decidir los presidentes de las Juntas de Riego, y no el Consejo. Y así se desató otro capítulo con final abierto, sobre la pelea por el agua en medio de una sequía histórica. Se están gestando reuniones y ya se escuchan entre las bases propuestas de cortes de ruta y de recursos de amparo en la justicia, aunque en ninguna junta de riego aún "toman el guante".

Varios productores acudieron a pedir explicaciones al titular de Hidráulica ayer en la mañana por las cortas de agua no programadas de esta semana. Hay mucho enojo porque es la época de mayor requerimiento de riego.

"El Gobierno nos está fundiendo. No hay agua para el agro, pero sí para la minería" dijo Guillermo Conte Grand, un productor de sandía, melón y vid de Sarmiento. Y agregó lo que se viene escuchando hace rato entre los productores: "Dicen que no tienen recursos para hacer pozos, pero para traer la Selección, el automovilismo, el ciclismo y la Fiesta del Sol hay mucho dinero", se quejó. Eduardo Sánchez, del grupo de "Autoconvocados" reclamó que no se haya respetado el calendario de riego tal como fue la promesa del gobernador Uñac cuando recibió a los productores en octubre pasado. "Yo no aprobé esta corta, esto es grave, ya se desconoce a los regantes", sostuvo Bruno Perín, desde la junta de Pocito y opinó que si se corta el agua de riego también se debe extender a las exploraciones mineras, y a los municipios para regar las calles.

"Exacto, no nos consultaron y nos cortaron el riego del canal del Norte", indicó Andrés Roca, presidente de la Junta de Caucete quien contó que Hidráulica los emplazó en tres días a presentar propuestas de riego y que ellos cumplieron: rechazaron cortar agua en este momento de "engorde" de uvas y pidieron más días de riego porque al Canal del Norte "le están debiendo días de agua por diferencias de coeficiente". Dijo que desde el 1 de octubre hasta la fecha, los canales Céspedes y Playa están regando con 0,31 de coeficiente, y el canal del Norte, con 0,29. "Por esa diferencia de coeficiente ahora tendríamos que estar regando, y ayer (por el lunes) nos avisan por mensajito que nos cortan el agua sí o sí, porque estaba nublado y hay pronóstico de lluvia", indicó molesto.

En sintonía, Eduardo Garcés, titular de la Junta de Chimbas, dijo que el argumento de Hidráulica fue el clima, "y hoy San Juan es la más calurosa del país". Garcés tildó al corte como "arbitrario", y dijo que "los funcionarios responsables de la distribución del agua de riego en la provincia han decidido hacerlo por su cuenta y sin el consentimiento de los regantes". Agregó que los socios de la entidad se preguntan para que se invirtió tanta plata en pozos oficiales si al final no se los hace andar para regar. No se sabe hasta cuándo será el corte: algunos dicen que hasta las cero hora de hoy, otros hasta el fin de semana. En el Gobierno no hubo respuestas.