Las negociaciones con el gobierno porteño no surtieron efecto, así que ayer la Corporación Vitivinícola Argentina sacó toda la artillería pesada para resistir la norma de esa jurisdicción que prohíbe la publicidad del vino.

Inesperado apoyo

Diana Ruibal, titular de la Cámara Argentina de Empresas de Publicidad en Vía Pública, se plegó ayer al apoyo a Coviar. ‘La prohibición es solo a este sector, no así a la televisión o medio digital. Y las bodegas que no hagan publicidad en este sector lo desviarán a otro. La ley afecta a medios independientes no corporativizados como el nuestro’, dijo.