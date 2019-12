Las principales empresas de comercio, de turismo, de producción agrícola y de servicios mineros formaron en Calingasta una nueva cámara que las represente frente a las autoridades y otros sectores, para capacitarse y fundamentalmente para luchar en forma mancomunada en mejorar la conectividad, tanto la vial, como la de datos de internet y telefonía. La mala conectividad es la situación que tiene a mal traer a ese departamento alejado, impactando negativamente en los negocios y su economía.

Se denomina Cámara Empresarial de Calingasta, está presidida por Ramón Ossa (hijo) y cuenta con 24 socios. El nacimiento de la entidad germinó en la Federación Económica de San Juan, que los ayudó a dar los primeros pasos y contar con la personería jurídica.

Al ser una entidad de segundo grado, la Federación Económica cobijó entre sus socios a la flamante Cámara, que de esta forma pasa a formar parte no sólo de la red empresaria provincial, sino también de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El titular de la Federación, Dino Minozzi, junto a otros integrantes viajó ayer a Calingasta a acompañar al presidente de la flamante entidad a su presentación oficial en la intendencia de ese departamento, donde fueron recibidos por el jefe comunal, Jorge Castañeda.

Minozzi explicó que el interés de crear cámaras empresarias en zonas alejadas forma parte de la segunda fase fijada como objetivo de su gestión. Con la de Calingasta ya en marcha, los próximos pasos serán continuar con sumar a la cámara existente en Jáchal y crear otras similares en Iglesia y en Valle Fértil. "La idea es empezar a recorrer los departamentos alejados para acompañar al empresariado en pos de lograr mejor conectividad, capacitación, todo lo que necesitan y que terminará redundando en mejorar el turismo y la producción. Vamos a crear las cámaras que no existen, y apoyar las que están" dijo Minozzi.

Al sumarla a sus filas, ahora los empresarios calingastinos podrán contar con un espacio de trabajo en la sede de la Federación Económica ubicada en la capital de San Juan, "para que tengan su domicilio legal y nosotros podamos hacer las tramitaciones que a veces a ellos les cuesta concretar por lo difícil de movilizarse por la distancia", añadió Minozzi.

En la Federación saben que todos los empresarios de los departamentos alejados tienen la misma problemática vial, aérea, de internet y de comunicaciones, por eso quieren trabajar para solucionar esas debilidades. "En hotelería por ejemplo, hay muchas actividades que no figuran en actividades internacionales porque las instalaciones no son adecuadas o no tienen buenas comunicaciones, internet o acceso a atenciones de salud", explicó el empresario.

Por su parte, Ramón Ossa, se mostró satisfecho de haber concretado "por primera vez el armado de una institución multisectorial con personería jurídica" y anticipó que a partir de ahora van a salir a afiliar a más empresarios. Igual destacó que los 24 socios iniciales son un número interesante teniendo en cuenta que la población de Calingasta ronda los 8.500 a 9.000 habitantes.

"La intención es generar posibilidades para los empresarios del departamento y lograr mejoras en todo sentido. El objetivo de esta nueva cámara es crear posibilidades para que nuestros hijos no tengan que irse del departamento de Calingasta en el futuro", expresó.

Ossa reiteró que las "grandes debilidades" son la conectividad terrestre, los accesos y los datos de internet y telefonía. También destacó que la construcción actual del dique El Tambolar y las posibilidades que genera el departamento para el desarrollo de la energía solar son muy auspiciosos: "Calingasta en algún momento será el "Dubai" de la energía solar, estamos en el área de mayor radiación solar, con máximas de 6.5, que son las que requiere el sector para desarrollarse", dijo.



PROTAGONISTAS

DINO MINOZZI - Pte. Federación Económica

Estamos armando una red que arranca con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa a nivel nacional, la Federación Económica a nivel provincial y las cámaras, a nivel departamental. Queremos que todas tengan su status legal.

RAMÓN OSSA - Pte. Cámara Emp.Calingasta

"El objetivo es generar posibilidades para los empresarios del departamento y lograr mejoras. La intención de la cámara es crear posibilidades para que nuestros hijos no tengan que irse del departamento de Calingasta en el futuro".