Negocios en la era digital: los empresarios sub-30 (de izq. a der.) Jorge Corona, Facundo Schiavi y los hermanos Marin: Pablo, Cristian y Germán, en la mesa de trabajo.



Aunque aún no sea tan conocida en San Juan donde nació en el 2015, la aplicación Popapp para restaurantes, bares y cafés tuvo en tres años un camino de triunfos, y no sólo en Argentina. Esta herramienta digital, diseñada para que las pymes gastronómicas pueda trabajar mejor, eficientizando labores y aumentando ingresos, hoy la ocupan 200 negocios de casi todas las provincias, pero también de Chile, Perú y Estados Unidos.

Su gestación fue una casualidad. Una cena en un restaurante de un grupo de jóvenes amigos sanjuaninos para debatir qué negocio digital podían desarrollar, una charla con el dueño que les contó su deseo de tener la carta en una tablet para sus clientes, y de pronto, el click en la cabeza para dar forma a una idea superadora. Con Popapp no sólo el mozo puede tomar pedidos de manera rápida, sino que además la cocina puede atender y organizar de forma eficiente esos pedidos, y por si fuera poco, el encargado o dueño del negocio desde cualquier lugar, disponer de toda la información para tomar decisiones de calidad: qué producto sale más, qué mozo atiende a más clientes, el stock de mercadería, etc. ""Hicimos una plataforma de gestión, un software enfocado en negocios pequeños y medianos; y lo que hacemos es darle herramientas para que puedan trabajar mejor, de forma más eficiente, y puedan aumentar sus ingresos. La gastronomía no deja mucho margen de ganancia y por eso hay que optimizar", dice Facundo Schiavi, gerente Comercial y de ventas y uno de los miembros del grupo sub-30 que se completa con Jorge Corona (CEO, o gerente) y los hermanos y programadores Pablo Marin, encargado del área de atención al cliente, Germán Marin, encargado del área de producción y Cristian Marin, a cargo de las operaciones.

""En gastronomía, cada peso ahorrado, cada porcentaje ganado, vale muchísimo"

FACUNDO SCHIAVI Gte. comercial Popapp

La aplicación arrancó hace tres años en el mercado sanjuanino y de a poco se fueron abriendo las puertas en otras provincias argentinas. En el 2018 ya tenían uno o dos clientes en casi todas las provincias, y el salto de calidad se dio a mediados del año pasado al abrir la empresa en Chile. Eso fue posible porque los sanjuaninos quedaron seleccionados en el concurso Star Up en Chile, uno de los más importantes de Latinoamérica, ganaron y recibieron apoyo oficial y financiero de ese gobierno para desarrollarse, que continúa hasta el momento. Por el crecimiento vertiginoso que tuvieron debieron incorporar empleados al equipo. Actualmente, además de vivir de este negocio digital, los emprendedores locales cuentan con 5 colaboradores en marketing y venta, en relación directa o tercerizados (contratados). Tienen unas 200 suscripciones en América latina y la semana pasada se agregó el primero en Estados Unidos, un latino que abrió un bar. En Argentina el fuerte está en Cuyo, Córdoba y Buenos Aires, en Chile especialmente en Santiago y la Cuarta región, y en Lima, la capital peruana abanderada culinaria de América latina. La suscripción mensual va desde los $850 más IVA, hasta los $1.500, según la complejidad y el número de usuarios. Pero el crecimiento del servicio continúa: Popapp ya incorporó la posibilidad en algunos bares de confeccionar la factura electrónica y ahora están trabajando para agregar un sistema contable (como el Tango) y desde la misma aplicación se podrá llevar toda la contabilidad.

El grupo de miembros fundadores de Popapp, junto a algunos de sus empleados o "colaboradores" en la capital sanjuanina.

La eficiencia

Los clientes aumentaron 26% la eficiencia porque se acortan los tiempos, aumenta la satisfacción del cliente y la rotación de ventas.

Los apoyos

Los emprendedores dicen que fue fundamental para su despegue el apoyo de áreas de Gobierno (San Juan Tec, Calidad San Juan) y de la incubadora Nerdcube y su titular Ernesto Corona.