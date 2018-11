Primera. En la costa argentina, Mar del Plata sigue siendo la ciudad que concentra las preferencias de los veraneantes para la temporada que se avecina.

La incertidumbre de un mes atrás para las ventas de paquetes de veraneo -después del cimbronazo de la devaluación y el alza de precios- dejó paso al alivio entre las agencias de turismo locales. Es que por estos días tienen hasta un 20% más de reservas que a igual fecha del año pasado, en viajes a la costa Atlántica, lo que augura que la temporada va a ser mejor de lo esperado.

Eso sí, los bolsillos están más gasoleros y si bien se contratan más viajes que el año pasado, son por menos días: el paquete de 10 días, con 7 noches, que cuesta entre 9.000 y 13.900 pesos por persona, según la categoría de hoteles y agencia contratada, es el preferido entre los sanjuaninos esta temporada, según datos proporcionados por los operadores locales. Son muy pocos los que contratan vacaciones más extensas.

Otra tendencia que surgió del sondeo entre las empresas indica que ha crecido la venta de paquetes para recibir el Año Nuevo en la playa, alejado del estrés que provocan las fiestas de fin de año. Aunque no se descarta también que la decisión pueda estar alentada por el costo, que es un 30% inferior que si se contrata el mismo paquete en temporada alta, en enero.

Un salida el 20 de diciembre, con 7 noches, media pensión y transporte de colectivo con servicio a bordo cuesta 9.300 pesos, y la misma prestación aumenta a 13.400 pesos en enero. En el caso de que se contrate un viaje por 14 noches, el precio oscila en los 24.500 pesos.

Lo que está claro es que las agencias venden por estos días solo paquetes a las playas del Atlántico, ya que casi no existen reservas a otros lugares como Córdoba, Cataratas o el sur argentino; y menos a Brasil y Chile. ""Por suerte, hay un nivel de reserva importante. La gente viene y consulta mucho y también compra. Este año se activó bastante para ir a pasar las fiestas de fin de año, algo que quizá en los años anteriores lo hacían, pero a Chile", dijo Ariel Giménez, desde Turismo Bacur.

Dentro de la costa argentina, Mar del Plata es el destino líder de las reservas para el próximo verano, seguido de lejos por otros destinos como Necochea, Miramar o Villa Gesell.

Si bien los empresarios están entusiasmados, porque el arranque de temporada se perfila bien, las expectativas son cautas. ""Es cierto, a diferencia del año pasado, ahora las reservas y ventas se anticiparon para diciembre y los primeros días de enero. Pero pienso que va a ser una temporada igual a la del año pasado, que fue buena, pero no excelente. Ojalá me equivoque", dijo Marisol desde la agencia Blanca Paloma. El resto de empresarios consultados piensa lo mismo.

En esa empresa ofrecen el viaje de 7 días a Mar del Plata, solamente con desayuno, a $8.898 de contado, y a $ 10.548 a Miramar con media pensión.

Las tarjetas de crédito que esta temporada tienen una financiación carísima por las altas tasas de interés reinantes en la economía, no se están usando para estas compras, al menos todavía. La gente optó por hacer entregas en efectivo con antelación y llegado el momento de viajar, quizá si no cuenta con el dinero utilice el plástico. ""Así trabajo con mis clientes, van pagando hasta un mes antes del viaje y el saldo por ahí lo cancelan con tarjeta, pero no se usa mucho ahora", dijo Mario Agüero, en la agencia que lleva su nombre.



Economía. La empresa Blanca Paloma ofrece una opción más económica a Mar del Plata, sólo con desayuno, a $8.898 de contado.

Mardel versus Chile

Siempre hablando de paquetes contratados en las agencias de turismo con hotel, Mar del Plata este año le gana a las playas chilenas como destino turístico de los sanjuaninos. ""La mayoría se va a quedar en Argentina y es lógico, una comida en Chile sale 1.000 pesos y en Mar del Plata 300 pesos", opinó el empresario Mario Agüero. Agregó que mientras en el país vecino un hotel cuesta 50 dólares por persona (unos 1.850 pesos), y si a eso se le suma una comida, se llega casi a los 3.000 pesos por una persona y un solo día.

La fuerte devaluación sufrida este año por el peso argentino dejo fuera de órbita a los viajes al exterior. ""El año pasado todo el mundo venía a preguntar por Chile y Brasil, este año ya no. Para los operadores que hacen turismo nacional viene muy bien", dijo Ariel Gimenez, desde Turismo Bacur. "Se va a activar el turismo nacional y el provincial también, la gente empezará a gastar el dinero aquí y no en el exterior como pasó durante tantos años", agregó. Incluso se esperanzó en que el cambio en la moneda aliente la llegada de turistas chilenos a la provincia y destacó la promoción que esta haciendo el gobierno provincial en Chile. ""El año pasado critiqué este tipo de acciones, pero ahora que se revirtió la situación económica lo veo positivo, quizá esa publicidad termina convenciendo para que vengan a la provincia de turismo", admitió. Habrá que ver los resultados.

Diferencia

30 Es el porcentaje de diferencia que existe si se quiere contratar un paquete para pasar las fiestas de fin de año en una playa argentina, en comparación con enero, cuando los precios trepan sensiblemente.

Devaluación

La devaluación del peso ha sido un factor fundamental para que los veraneantes decidan quedarse y gastar su dinero en el país, antes que cruzar la frontera a destinos como Brasil y en el caso de los sanjuaninos, a Chile.