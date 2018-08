Sin mermas. A pesar de la situación, los empresarios sostienen que no se ha reducido el volumen de cargas que transportan.

No sólo que los fletes tuvieron el mes pasado el mayor aumento del año, al registrar una suba del 7,1%, sino que fue el incremento más importante de los últimos 28 meses porque para encontrar una cifra superior hay que remontarse a marzo del 2016, cuando el índice alcanzó el 9,91%, según las cifras que maneja la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac). Frente a esta situación, los transportistas sanjuaninos han optado por no trasladar todo el impacto a los valores que cobran, para cuidar el negocio. Una de las estrategias que utilizan es postergar la renovación de las unidades, cuyo costo está incluido en las tarifas.



"Si trasladamos todo el incremento a las tarifas nos quedamos sin cargas", dijo José Maldonado, titular de la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam). Por eso, por ejemplo, en lugar de cobrar 35.000 pesos por una carga a Buenos Aires, que sería el costo real, lo facturan a unos 29.000 pesos, un 20% menos, para no quedarse sin trabajo. ¿Como lo logran? Por ejemplo, postergando la renovación de las unidades y en lugar de hacerlo cada 5 ó 6 años, como ocurre habitualmente, lo hacen cada 10. Otra forma en la que logran licuar los gastos es cobrando un poco menos en el viaje de vuelta, ya que nunca un camión regresa vacío desde su lugar de destino.



Entre los factores que más han incidido en la suba de julio se encuentran el combustible, que trepó un 44% desde su desregulación en octubre de 2017. A lo que hay que sumar el alza del dólar de un 40% en los últimos tres meses, que también afecta a los rubros que componen el costo y no hay que olvidar el componente salarial, que presentó un retoque de un 8% por el pago de la primera cuota del convenio colectivo de trabajo del sector.



Los números del sector son preocupantes porque el incremento en los últimos doce meses es de casi el 36%, lo que deja sin aire al sector. Los números superan la proyección oficial de la inflación minorista para el año, ubicada en 30%. Incluso, el acumulado del año muestra una suba del 24,1%, cuando en los 7 primeros meses del año la inflación ronda el 19%, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



Según un informe elaborado por el sitio Noticias de Camiones, el alza de los costos de transportar mercadería por vía terrestre está asociado a la desregulación del mercado de hidrocarburos desde el 1 de octubre de 2017. Desde entonces, este suministro fundamental trepó un 44%, a un promedio de casi 4,5% mensual.



También la devaluación de la moneda es responsable del crecimiento de los costos, que desemboca en mayores niveles de inflación, presiones para el alza de salarios y, por lo tanto, de los costos. De este modo, la inflación del "flete" en el transcurso del año 2018 ya supera a la registrada en 2017 (24%), con el agravante de la mencionada desaceleración de la actividad.



Las fuertes subas se dan en un contexto en el que se prevén más ajustes de costos para toda la cadena de transporte y logística para la segunda parte del año, en un mapa recesivo de la actividad que registra la caída de los volúmenes transportados en el consumo masivo, la industria y la construcción.



También el rubro Personal atravesó aumentos, con la entrada en vigencia del nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (8%). El resto de los rubros, dada la notoria devaluación del peso, volvieron a verificar considerables aumentos en los costos del Material Rodante (10,3 %) y en Reparaciones (8,6 %). También se destacaron las subas en el Costo Financiero (19,45 %) -como reflejo del alza de las tasas de interés domésticas-, en Lubricantes y Neumáticos.



Si se tiene en cuenta la cifra acumulada en el transcurso de 2018, lideran los aumentos de costos los lubricantes (46,5%), el material rodante (46%) y el costo financiero (42%).

>>El panorama local

En la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam), que lidera José Maldonado, están nucleadas unas 60 empresas transportistas, pero no son todas las que funcionan en San Juan. Según los cálculos que hacen en la entidad, en la provincia hay en total unas 150 empresas dedicadas al transporte de cargas, pero en su gran mayoría tienen hasta 10 camiones en promedio. Una excepción es el caso de Transportes Sánchez Huerta, que tiene alrededor de 300 unidades en su flota. Hay otras en las que hay una sola unidad, manejada por su dueño.



La antigüedad ideal de un camión es de entre 5 a 6 años y cuando son más viejos tienen mayores costos de mantenimiento por lo que la renovación en las empresas del sector es constante.

Costo financiero

19,45

Es el porcentaje de incremento del llamado costo financiero, como reflejo del alza de las tasas de interés domésticas, que impactan, por ejemplo, en los valores de los neumáticos.