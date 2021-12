La Mesa Vitícola, una entidad que agrupa a productores de distintos departamentos dedicados a la producción de uvas para vinificar, fue la primera en mantener un encuentro con el nuevo ministro de la Producción, Ariel Lucero. En el encuentro, entre los principales temas analizados, aparecieron la necesidad de repetir la operatoria de créditos para cosecha y elaboración, además de la crisis hídrica y de cómo hacer más rentable al sector.



"Encontramos muy buena predisposición del funcionario y por eso aprovechamos para darle a conocer una serie de inquietudes del sector", dijo Pablo Martín, vocero del encuentro. La reunión tuvo lugar el lunes por la noche en la sede de la cartera productiva y se prolongó por espacio de casi dos horas.



En medio de una acuciante crisis hídrica, que hace temer en el sector productivo una merma para la próxima cosecha, uno de los temas planteados fue la necesidad de colocar un sistema de compuertas en los principales canales de riego para poder direccionar el agua hacia las zonas donde más hace falta. En ese sentido también se analizó que, en medio de la crisis, están ayudando las lluvias de los últimos días, en una época en la que más hace falta el agua para el engorde del grano de uva.



"Creemos que no hace falta una inversión tan importante y sería de mucha utilidad", dijo Martín.



Junto al ministro estuvieron integrantes de su equipo, como el secretario de Agricultura, Martín Gómez Sabatié; el director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones, Fabián Ejarque, y el director de la Agencia Calidad San Juan, Eduardo D"Anna.



Otro de los pedidos de los productores fue la necesidad de repetir, como ocurre otros años, el sistema de créditos para cosecha, acarreo y elaboración, con fondos del Gobierno provincial. "Sólo pedimos que no sean tan burocráticos y que puedan llegar a los que más les hacen falta", dijo Martín. En ese sentido uno de los puntos que se destacó es que ese tipo de préstamos tienen un alto índice de cobrabilidad, cercano al ciento por ciento. "Hay que fortalecer una herramienta que ha dado muy buenos resultados", dijo el productor.



Otro de los temas analizados fue la preocupación de los viñateros por la aparición de plagas que están afectando la producción y por supuesto que también la rentabilidad del sector.



En medio de una fuerte sequía y con la posibilidad de que vaya a afectar la producción, entre los viñateros hay muchas expectativas de obtener buenos precios por sus productos y por eso quieren agotar todas las instancias para obtener un buen resultado.



Entre los productores ha caído muy bien que el nuevo equipo del Ministerio de la Producción esté integrado por ingenieros agrónomos porque, suponen, que van a entender mejor los problemas que padece todos los años el sector viñatero y es particular esta temporada, que viene con muchas dificultades.