De descanso: Orfila es sanjuanino y estuvo esta semana disfrutando unos días de descanso en la finca que posee hace 10 años en Puchuzum, Calingasta. ""Amo ese lugar y vengo cada tanto a recuperar energía", dijo el funcionario.

El Gobierno nacional está negociando un contrato con China por el cual se podrá realizar la renovación integral de la traza del ferrocarril de cargas San Martín, desde San Juan hasta Buenos Aires; y que también contemplará una línea al puerto de Rosario. Se cree que las obras pueden comenzar el año próximo, con una inversión de aproximadamente 2.400 millones de dólares, y una vez que arranque la rehabilitación de la traza, se calculan tres años de obra. Así lo adelantó a DIARIO DE CUYO el presidente de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila.



El sanjuanino, que estuvo esta semana de descanso en una propiedad que posee en Calingasta; dijo que la Nación está avanzando con la rehabilitación de la red ferroviaria de cargas local, mediante un convenio que será ""de país a país". ""Esto implicará la recuperación definitiva de esta red de cargas que es fundamental para el transporte de productos y subproductos hacia los principales puertos del país, Rosario y Buenos Aires". Agregó que el contrato con el gobierno chino "no es fácil y va a durar bastante tiempo", no obstante estimó que el año próximo se podrá avanzar en las obras.



Si bien en la provincia existen dos líneas férreas para cubrir su territorio, la del tren Belgrano que pasa por Córdoba (inactiva), y la del San Martín, es esta última la que se esta usando, especialmente por los caleros y en los últimos tiempos por la bodega Peñaflor para enviar vinos. En ambos casos, hacia Buenos Aires, saliendo desde Los Berros en Sarmiento y desde Albardón, respectivamente. Pero las vías y vagones son tan viejos que las cargas tardan mucho tiempo en llegar (ver recuadro).



Orfila dijo que el proyecto contempla la renovación completa de vías -unos 1.200 kilómetros-, con sus rieles y durmientes, pasos a nivel, el señalamiento y el material rodante (maquinas y vagones). "Hay que hacer todo de nuevo. El tren tiene que andar a una velocidad más alta de lo que está andando", expresó el funcionario. Agregó que aún no se conocen las especificaciones técnicas de la traza porque hay que realizar el proyecto de ingeniería.



El presidente de Trenes Argentinos dijo que "la infraestructura ferroviaria estuvo abandonada por muchos años y la convicción fuerte del presidente es poder reactivarla". Agregó que el plan integral contempla una inversión de 14 mil millones de dólares para reflotar todos los trenes de carga del país, en un proyecto de aquí al 2030. "Obviamente se tiene que empezar con cierta precaución, no se puede hacer todo de golpe después de tantos años. El ferrocarril requiere de inversión muy fuerte en forma permanente, todos los años para mantenerlo. Hay que ir equipándolo y llevarlo a la última tecnología", señaló. En cuanto a San Juan, Orfila dijo que lo que se ha hecho es mejorar un poco la traza en la zona de Albardón y Pie de Palo, para poder trasladar las cargas, ""especialmente la piedra caliza que tanto lo necesitaba", aunque también aseguro que se usó varias veces para llevar vino a Buenos Aires. Agregó que el proyecto de recuperación de la traza será fundamental para la productividad de esta economía regional. "Hay una convicción política de apuntar a esto, para hacer más competitivas las economías regionales, con menores costos para el productor", dijo y agregó que el ahorro va directamente al productor porque el precio lo pone el mercado "y las diferencias las tiene que absorber el productor".

Transporte ferroviario que quedó obsoleto



La producción minera y vitivinícola, principalmente; son las que están esperando la reactivación del sistema ferroviario para abaratar costos logísticos. Incluso el sector minero, de piedra calizas, ha visto reducir considerablemente sus envíos en los últimos años por lo lerdo del sistema que se ha vuelto obsoleto. Los caleros de Los Berros que en 2013, por ejemplo, abastecían el 100% de la demanda de Siderar en Buenos Aires; en 2016 alcanzaron a cumplir con un 54% y calculan que en el 2017 no superaron el 40%. Esto debido a las limitaciones del transporte ferroviario que no ha logrado mejorar la capacidad de transporte, frecuencia y agilidad. En abril de 2017 se reactivó un desvío en Caucete que estuvo inactivo por 15 años, que permitió a la bodega Peñaflor realizar envíos a Buenos Aires.



Estaciones de Albardón y Angaco



El titular de Trenes Argentinos prometió ocuparse de la oferta del gobierno provincial de arreglar las estaciones de Albardón y Angaco con fondos propios, que no recibió respuesta de la Nación. ""No sabía del tema, seguramente lo propusieron al Belgrano Cargas. Me voy a ocupar", dijo.



Tren de pasajeros, sólo en Bs.As.



La recuperación del tren de pasajeros para el interior del país no está en los planes del gobierno, y solo se priorizará este transporte en Buenos Aires. Es por una cuestión numérica: allá viajan 400 millones de personas por año, mientras que en el resto del país la cifra asciende a 3 millones de personas.