Cuando es inminente la designación por parte del Gobierno de Alberto Fernández de las personas que dirigirán los destinos del Instituto Nacional de Vitivinicultura -algo que aquí aseguran que ocurrirá esta semana- ayer se confirmó que el candidato propuesto por el gobernador Sergio Uñac para el cargo de vicepresidente es el sanjuanino Hugo Daniel Carmona. El ingeniero agrónomo de 58 años es uno de los "históricos" de la delegación local del organismo rector del vino, donde trabaja como inspector desde 1989, y es el encargado de hacer las estimaciones de cosecha en la provincia. Confeso peronista, el profesional también tiene una nutrida trayectoria como periodista, siendo una de las principales "plumas" del Suplemento Verde en DIARIO de CUYO (ver perfil). Fuentes oficiales confirmaron que hace dos semanas Uñac junto a su ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, plantearon su nombre a Luis Basterra, el flamante ministro nacional de Agricultura. El funcionario no habría puesto reparos a la propuesta, según las fuentes, aunque claro está que habrá que esperar la decisión nacional. Para la presidencia que tiene sede en Mendoza, suena fuerte Martín Hinojosa, un joven bodeguero y dirigente peronista -hoy secretario de Gobierno de Tunuyán-, quien fue propuesto para liderar el organismo regulador del vino por la senadora y excandidata a gobernadora de Mendoza Anabel Fernández Sagasti. Al parecer, Hinojosa le ganará la pulseada a sus competidores mendocinos Javier Espina, Hilda Wilhelm y Claudia Quini. Aquí en San Juan dicen que hay otro candidato en danza por fuera de las preferencias de Uñac, pero no fue confirmado. Carmona, en cambio, es apoyado por varias entidades viñateras de la provincia. Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes dijo que lo apoya porque "es un gran defensor de la vitivinicultura y creemos que puede jugar un papel importante en la búsqueda de un equilibrio para que todos los integrantes de la cadena vitivinícola tengan rentabilidad, partiendo del viñatero". No fue posible contactar al líder de la Federación de Viñateros pero en el sector dicen que también está de acuerdo. Por su parte, Pablo Martín, desde la Mesa Vitícola de San Juan recientemente conformada también evidenció su apoyo. "Sí estamos de acuerdo, creemos que tiene la idoneidad suficiente para cumplir en el cargo, además de ser una persona honesta y responsable que lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria. Puede aportar mucha claridad a las dudas de los viñateros respecto a los informes existencias y pronósticos de cosecha que realiza el INV", señaló. La vicepresidencia del INV fue creada en el 2003, a instancias del entonces gobernador José Luis Gioja. El primero en ocuparla y por 12 años, fue Héctor Voena. Fue reemplazado en los últimos cuatro por Marcelo Alos, que ahora ha sido nombrado al frente de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Agricultura de la Nación, dejando el puesto vacante. Carmona ayer se mostró cauto con su candidatura: dijo que en caso de asumir su objetivo será "federalizar la vitivinicultura donde los viñateros serán los protagonistas".



El perfil del candidato



Carmona se recibió de ingeniero agrónomo en 1988 en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Actualmente allí está por culminar un curso de postgrado en Especialización en Viticultura. Desde 1989 hasta la actualidad trabaja como inspector técnico profesional, en el INV de San Juan, donde actúa en la inspección de viñedos, bodegas, destilerías, secaderos de pasas, viveros y packing de uva en fresco, además de realizar pronósticos de cosecha. Es representante del INV ante el Centro de Desarrollo Vitícola (Coviar) y responsable en San Juan ante la OIV. Como periodista agropecuario es editor de Suplemento Verde, en DIARIO DE CUYO, e integra la Asociación Mundial de Periodistas y Escritores del Vino.