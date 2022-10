El robo de neumáticos en San Juan creció hasta 30% en el año y no creen que la resolución del conflicto a nivel nacional vaya a frenarlo, según afirman desde las compañías aseguradoras. Es que si bien la escasez que produjo el largo conflicto gremial que finalmente se resolvió (ver página 6) es uno de los factores que incrementaron las sustracciones, también el alto y creciente costo de las cubiertas sigue siendo un imán para los ladrones, explican en las compañías. Es así que con subas de entre el 130 y 140% interanual en el caso de los autos, y de más del 200% en camiones y micros; y cada vez más denuncias por robos, las aseguradoras han empezado a limitar las coberturas y a poner topes a la reposición de las cubiertas. Además sospechan que hay fraudes o 'autorrobos', y aunque admiten que es difícil averiguarlo, se han puesto más exigentes con los asegurados y la mayoría exige ahora presentar la denuncia policial y hasta fotos para probar el siniestro. En la policía de la provincia se negaron a brindar la información sobre el robo de ruedas. Carlos Negrín, desde La Mercantil Andina, dijo que entre enero y agosto de este año recibieron 93 denuncias de siniestros por robo de cubiertas, contra 70 de igual lapso del 2021. ''Son siniestros, lo que implica que pueden ser más de una rueda en cada uno de ellos''. Agregó que por el incremento, han limitado las coberturas a partir de julio: una póliza de 'terceros completo' que antes era ilimitada, ahora sólo cubre 2 eventos por año o un tope de 4 cubiertas anuales. En Raverta Neumáticos dijeron que los precios de los productos subieron hasta 140% en 12 meses, y una cubierta rodado 14 para un auto como el Gol sale desde $32.000, y para una Hilux, entre $110.000 y $120.000. ''Hay una demora de entre una semana y 10 días para conseguir la cubierta y llanta original', dijo Gustavo Raverta. En ese sentido, desde Hermes Asesores de Seguros explicaron que hay asegurados a los que les roban más de una vez, y el precio de un seguro de $10.000 no tiene relación con el costo enorme que tienen ahora las cubiertas nuevas'. ''Hoy las cubiertas de un cero kilómetro representan el 10% del valor de un vehículo cuando antes no era más de 2 o 3%'', dijo su titular, Hermes Rodríguez. En La Mercantil Andina calcularon que un Gol 2018, que vale $2.980.000, con una póliza de Tercero Completo que incluye accidente total del vehículo, y robo e incendio total y parcial, sin bonificaciones; sale alrededor de $87.000. Si hay que reponer cuatro ruedas completas con llantas cuestan entre $160 mil y $200 mil. Para una camioneta RAM 4x4 2018, que cuesta $14.850.000, ese seguro sale al año unos $290.000 y la reposición de un solo neumático con llanta ronda los $500 mil. ''Hemos notado un aumento del 20 al 30% en las denuncias de robos sólo en el último mes, por la crisis del sector y por la situación económica'', afirmó Rubén Bueno, desde Broker Servicios Integrados; quien trabaja con compañías como Sancor, San Cristobal y Seguros Rivadavia. Al igual que sus colegas Francisco Ranieri, de Triunfo Seguros; y Nadia San Juan, de La Segunda Seguros, dijo que las compañías piden más requisitos que antes para tomar los robos: denuncia policial y foto del vehículo y del daño que le han producido, todo para prevenir lo que se denomina el auto-robo. Ranieri dijo que la problemática de robos de cubiertas viene hace mucho tiempo, que hay un mercado ilegal que las compañías no pueden dilucidar; y que creen que casi un 70% son robos 'truchos'. ''En efecto, a raíz de la situación socioeconómica se genera mucho fraude, y también hay un mercado negro que no se investiga'', opinó San Juan. Como muchos de los directivos, la gerenta regional de La Segunda estima que el fin del conflicto gremial por los neumáticos y los límites que pongan las aseguradoras no van a frenar los robos.

El boom de las tuercas antirrobo

La venta de la tuercas antirrobos se han incrementado en los negocios sanjuaninos. ''En un día vendo lo que antes en un mes'', aseguró Gustavo Raverta, desde su local céntrico. Este dispositivo es fabricado en acero resistente y no se puede retirar sin la herramienta adecuada. El juego de 4 tornillos cuesta alrededor de $6.000. ''Aconsejo a todos mis clientes que lo compren'', dijo el comerciante.

Ponen límites para reponer neumáticos

Por pedido de las compañías aseguradoras, ante la escasez de neumáticos en el mercado y el creciente aumento de robos de los mismos, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) sacó el 25 de julio la resolución 542/2022 que autoriza a las empresas a limitar la cantidad de reposiciones que realizan a sus asegurados. En San Juan, como en el resto del país, algunas compañías aseguradoras como La Mercantil Andina o La Segunda ya comenzaron a aplicarlo, según dijeron a este diario. La SSN dispuso tres cláusulas adicionales para la cobertura de las ruedas: la reposición limitada por cantidad máxima de ruedas, la reposición limitada por cantidad máxima de eventos, o la combinación de ambas. Estas cláusulas se anexan a las actualmente vigentes que dicen que el asegurador debe reponer en caso de robo o hurto de una, o más ruedas otras de similares características a la original de fábrica para ese modelo, sin aplicar descuento alguno por depreciación.