A partir de un convenio firmado el viernes entre la Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) de la Región de Coquimbo, en Chile, cualquier sanjuanino que viaje al vecino país y adquiera un producto o contrate un servicio y tenga un problema, podrá hacer la denuncia en el organismo provincial para que la contraparte gestione una solución. Pero lo que es una buena noticia para los usuarios generó críticas en los comerciantes, que entienden que se siguen tomando medidas para favorecer las compras en el exterior en detrimento de los negocios locales.



“Esto no va a ayudar al comercio sanjuanino”, dijo Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de San Juan. Y en términos similares se expresó Guillermo Cabrera, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), quien sostuvo que “con este tipo de medidas seguimos fomentando la compras en Chile”.



Ambos expresaron que no se oponen a proteger los derechos del consumidor, pero pidieron que se tomen medidas para favorecer la actividad económica local, como una baja en la presión impositiva para ser más competitivos.



Para explicar el fenómeno cabe citar que las ventas del comercio local vienen en caída desde principios de año. En enero el saldo negativo fue del 8,4%, el peor número de los últimos 5 años, en febrero fue del 3,5%, y en marzo el descenso fue del 2,5%, según los datos que manejan en la Cámara de Comercio, de acuerdo a la cantidad de artículos comercializados. Y entre las razones los comerciantes citan a los paseos de compras a Chile, cada vez más frecuentes durante el verano pasado y ahora por los fines de semana largos. En cambio, el comercio chileno está en franca expansión (ver aparte).



El acuerdo fue firmado en el marco de la reunión por el XXVI Comité de Integración Paso Internacional Agua Negra. Al respecto, el titular de Defensa al Consumidor, Elías Alvarez, explicó que “va a permitir a los chilenos que compran acá o a los sanjuaninos que compramos en Chile, que si aparece un problema en un electrodoméstico, poder radicar la denuncia, se transfiere a la contraparte, en nuestro caso al Sernac, que gestionará ante ante el comercio el inconveniente, para buscar la solución”.



Rodrigo Sánchez, secretario regional ministerial (Seremi) de la Región de Coquimbo, explicó que “el Sernac funciona en forma similar a la Dirección de Defensa al Consumidor. Es una instancia mediadora entre la empresa privada y los consumidores para poder resolver aquellas cuestiones que, en principio, las empresas no quieren atender”. Y agregó que los castigos van desde multas y después la persona tiene derecho a ir a la justicia ordinaria para presentar una demanda contra la empresa por los daños causados.

Boom de compras en el vecino país



El fenómeno de los argentinos que cruzan la cordillera para realizar compras en la Región de Coquimbo tentados por los bajos precios de artículos de indumentaria, calzado y electrónica generó 5.000 puestos de trabajo en la zona, según los números que manejan en el gobierno regional. Incluso la modalidad sirvió para paliar la crisis que vive el sector por la pérdida de fuentes laborales generada por la baja en el precio del cobre.



Fue tal el movimiento comercial y turístico el pasado verano que generó negocios por unos 500 millones de dólares, o su equivalente, 7.865 millones de pesos.



La estimación señala que entre diciembre y febrero, el fuerte de la temporada turística, cruzaron la cordillera unos 250.000 argentinos, muchos de ellos sanjuaninos, que aprovecharon el paso de Agua Negra para realizar compras por los precios mucho más favorables.