En un año complicado para la industria vitivinícola, con la peor cosecha de los últimos años y caída tanto del consumo interno de vinos como de los despachos al exterior, la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) estableció por resolución un aumento del 85,7% de la contribución obligatoria que paga el sector. Se trata del mayor incremento de los últimos 18 años, desde el 2005 hasta ahora. La suba generó fuertes críticas del sector productivo y hasta los viñateros propusieron que el pago sea voluntario.

Lo que está en discusión es el aumento del aporte que hacen los distintos sectores de la cadena vitivinícola para sostener el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (Pevi) para el año 2023, que es controlado por la Coviar. Y que se sostiene con el esfuerzo del sector industrial, exportador, productores de uvas para consumo en fresco y pasas, que pagan un monto mensual, que ahora fue ajustado.

Para este 2023, las bodegas deberán pagar casi un 86% más que el año pasado por la elaboración y comercialización de los productos de origen vínico. Así, todos los establecimientos vitivinícolas del país deberán abonar la suma de $0,156528 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, excepto el mosto concentrado. Por el litro de producto vitivinícola fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, excepto el mosto concentrado, el precio será de $0,256393.

En el caso del litro de mosto concentrado despachado al consumo interno y/o exportado, la Coviar estableció que se pague $0,959392. En tanto, la contribución obligatoria por kilogramo de uva fresca ingresada a cada establecimiento el monto llegará a $0,153742.

La reacción en los sectores afectados no se hizo esperar. Desde Bodegas de Argentina, la cámara que nuclea a las principales bodegas del país, Patricia Ortiz expresó que "con el paso del tiempo se ha desvirtuado la finalidad para la que fue creada la entidad". Y puso de ejemplo que "lamentablemente los fondos no se aplican de acuerdo a la ley, sino que se usan para el pago de sueldos y no para los programas".

Desde el sector viñatero, aunque aclaran que están exentos de pagar la contribución en forma directa, si bien afirman que el aporte es indirecto, también expresaron su malestar. Desde la Asociación de Viñateros Independientes, Juan José Ramos manifestó que "desde un principio estuvimos en contra de pagar porque no estamos de acuerdo con el funcionamiento de la entidad". Y propuso que el pago de los aportes fuera voluntario. Con esa intención coincidió Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros. "El beneficio nunca le llega al productor, por eso estamos en contra. Si el pago fuera voluntario quisiera ver quién lo termina haciendo".

El problema es que el establecimiento incumplidor en los pagos, tiene sanciones por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Por ejemplo sufre trabas en forma inmediata la realización de cualquier operación, como fraccionar o mover vinos y menos exportar.

Desde la Coviar, el sanjuanino Gustavo Samper, que es vicepresidente del organismo, argumentó que el incremento es inferior a la inflación interanual, que en marzo superó el 104%. Y que se buscó "afectar lo menos posible el presupuesto de las bodegas".

La resolución, publicada el lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Mario Hernán González, el nuevo presidente, y de José Alberto Zuccardi, Eduardo Córdoba, Claudio Rómulo Galmarini y Edgardo Fabián Ruggeri. Y establece los vencimientos para pagar en el último día hábil de cada mes. En abril, por ejemplo, se deberá presentar la declaración jurada de enero, en mayo la de febrero, en junio la de marzo.

El pago se podrá hacer de contado o en diez cuotas mensuales y consecutivas, "las que se ajustarán con hasta el doble de la tasa de interés que aplica el Banco de la Nación Argentina para las operaciones pasivas, en el momento de su determinación", según aparece en la resolución publicada en el Boletín Oficial.

Para el pago de la declaración jurada de enero de este año hay tiempo hasta el 28 de abril, para dar un ejemplo.

La suba del 2022

51,8 Fue el porcentaje de incremento de la contribución del sector industrial a la Coviar en el 2022, con respecto al 2021. También en ese momento la cifra fue criticada.

Menos despachos

Según datos del INV en cuanto a los envíos al exterior del primer trimestre del año, en ese período Argentina exportó 50,4 millones de litros de vino, una caída del -22,5%. Es porque se exportaron 14,6 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2022. De ese total, 39 millones (77,5%) corresponden a vinos fraccionados (-14%) y 11,3 millones (22,5%) son vinos a granel (-42,2%). El precio promedio del vino total en el acumulado enero-marzo es de 3,42 dólares/litro (+18,6%), llegando el fraccionado a 4,13 dólares/litro (+9,6%) y el granel a 0,99 dólares/litro (+18%). En el período enero-marzo ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y sin mención varietal.

En cuanto al mosto concentrado en todo el año, ascienden a 7.469 toneladas, un 58,6% menos en volumen y un 43,7% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior.