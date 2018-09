En junio, el dólar pegó un salto y pasó de $ 26 a $ 30, como consecuencia, las marcas de autos hicieron un rápido ajuste de precios. Ese aumento, más la pérdida de poder adquisitivo, fueron los principales factores que hicieron desacelerar la venta de autos, que acumula tres meses seguidos de caída interanual. Pero sólo dos meses después, la divisa estadounidense aumentó de manera más drástica y el retoque de precios fue consecuente con la suba. Aunque algunos aumentaron más y otros menos.

Entre los que más subieron sus precios aparecen justamente dos de las marcas que venden en el país. Volkswagen y Chevrolet hicieron crecer sus valores oficiales en un 21,5 % y 20 % respectivamente. Peugeot y Citroën retocaron en un 12 %, Ford y Renault lo hicieron en un 10 % y Toyota ajustó en 4,5 %.

¿Cómo quedaron entonces los autos más baratos que hoy se venden en la Argentina?

1-Chery QQ: $ 330.624

El auto de la marca china mantiene el título de "vehículo más barato" del mercado. Sin embargo, a principios de julio, este modelo costaba $ 286.540.

El precio corresponde a la versión Light Security y viene con un motor de 3 cilindros y 998 cm3, con una potencia de 68,4 caballos de fuerza. Sólo se ofrece con carrocería de 5 puertas y en su equipamiento se incluye levantavidrios eléctricos delanteros, computadora de a bordo y radio con CD y lector de MP3.

2 Nissan March Active : $ 335.500 (bonificado)

Importado de Brasil, esta versión de 5 puertas cuenta con un descuento actual de $ 30.000, lo que permite bajar su precio oficial de $ 365.500. Así y todo, se mantiene bastante lejos de los $ 300.100 que costaba en a principios de julio.

El March Active viene con un motor de 1.6 litros de 107 caballos de fuerza y se combina con una caja de cambios manual de 5 marchas. En su equipamiento se destaca el aire acondicionado, los levantavidrios eléctricos para las cuatro ventanas y la conexión bluetooth para el teléfono celular, entre otros.

3. Renault Kwid: $ 354.300

El modelo más económico de la marca francesa, en su versión Life, tuvo un salto importante en su precio, ya que a principios de julio costaba $ 316.800. Trae un motor de 3 cilindros, 999 cm3 y una potencia de 66 caballos de fuerza.

Con este vehículo, Renault hace fuerte hincapié en la seguridad y por eso, más allá de los elementos obligatorios (ABS y doble airbag frontal), agrega dos bolsas de aire laterales delanteras y ganchos isofix para fijar sistemas de retención infantil.

4. Fiat Mobi: $ 354.700

La versión más barata (Easy) del modelo de la marca italiana costaba $ 324.400 hace un par de meses. Su motor es de 999 cm3, de 4 cilindros, y entrega una potencia de 70 caballos. Hay otra variante, denominada Way, que trae un poco más de equipamiento.

Del equipamiento de serie del Mobi Easy sobresale el aire acondicionado, las aperturas internas del baúl y de la tapa del tanque de combustible, computadora de a bordo y ganchos isofix para la instalación de sillas infantiles.

5. Ford Ka: $ 373.000

La versión más accesible del Ford Ka, denominada S, costaba $ 316.500 a principios de julio. Pero el precio actual no durará mucho tiempo y no sólo por una coyuntura de mercado, sino porque en octubre llega la renovada versión del modelo más económico de la marca del óvalo.

Esa actualización incluirán mejoras varias en su equipamiento de seguridad, por ejemplo, ya que el control electrónico de estabilidad (ESP) formará parte de la dotación de serie de toda la gama. Y el motor será un nuevo 3 cilindros de 123 caballos de fuerza. Mantendrá las carrocerías de 5 puertas.

6. Toyota Etios: $ 373.700

Es el modelo más vendido en la Argentina en lo que va de 2018, con un total de 25.602 patentamientos. Pero difícilmente pueda seguir manteniendo el ritmo, ya que su valor en julio era de $ 337.400.

Toda su gama incluye un motor naftero de 1.5 litros y 103 caballos de fuerza, que en las versiones más económicas se combina con una caja manual de 6 velocidades. Se destaca por incluir en toda la gama control electrónico de estabilidad (ESP), aire acondicionado, levantavidrios eléctricos en las cuatro ventanas y un equipo de audio con puerto USB y conexión bluetooth, entre otros.

7. Renault Sandero: $ 373.800

En un valor muy similar al del Etios, el modelo de la marca del rombo también costaba casi lo mismo que el del constructor japones hace un par de meses: $ 333.200.

Se trata de uno de los modelos más grande y que mayor espacio interior ofrece entre los autos más económicos del mercado. Está equipado con un motor de 1.6 litros y 85 caballos de fuerza. La versión Expression, la más accesible, cuenta con aire acondicionado, comando satelital para el equipo de audio, puerto USB y conexión bluetooth.

8. Renault Logan: $ 381.900

Otro modelo de la marca francesa aparece entre los más baratos y también con un amplio espacio interior de carga. En este caso el salto respecto de principios de julio fue grande: costaba $ 343.200.

Comparte mecánica con el Sandero: lleva un motor naftero de 1.6 litros que entrega una potencia de 85 caballos de fuerza. Y su equipamiento también es muy similar. La diferencia lo hace con su enorme baúl, con capacidad de 510 litros.

9. Chevrolet Onix Joy: $ 424.900

Durante los primeros meses del año fue el auto más elegido del país, especialmente en esta variante Joy. Pero los aumentos de precio lo fueron relegando un poco. De hecho, el último salto fue enorme: hace dos meses costaba $ 329.900.

Se ofrece con carrocería de 5 puertas y trae un motor naftero de 1.4 litros y 98 caballos de fuerza. En su equipamiento se destaca ej aire acondicionado, el equipo de audio con puerto USB y conexión bluetooth y el aviso de olvido de colocación de cinturón de seguridad para el conductor.

10. Volkswagen Up!: $ 425.800

De los autos económicos fue uno de los que más aumentó. Es que a principios de julio la versión Take Up! de 5 puertas costaba $ 334.504 y en agosto, $ 350.500. Y para peor, ahora no figura en la lista de precios oficial la variante de tres puertas, que era la más barata.

Viene con un motor de 1.0 litros y 75 caballos de fuerza. Parte de su equipamiento de confort ofrece aire acondicionado y regulación en altura para el asiento del conductor.

Fuente: Clarín