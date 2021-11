Falta poco para que llegue el verano, y en los clubes sanjuaninos ya preparan la nueva temporada de piletas, con ajustes en las tarifas. La mayoría arrancó noviembre con aumentos en la cuota mensual y las menos lo aplicarán a partir del 1 de diciembre: los incrementos varían de acuerdo a la cantidad de socios y el número de servicios que brinden, pero van desde un 14% a un 50% respecto al mismo mes del año pasado. Lo que sí tienen todos los clubes en común es que los ajustes aplicados en la cuota se ubicaron por debajo de la inflación interanual que mide el INDEC, que para el mes de septiembre fue de 52,5%. El dato no deja de ser valioso frente a un verano que estará atravesado por la sequía y los diques tendrán muy poca agua, por lo que las piletas serán la chance más elegida para pasar la temporada de calor. Las cuotas individuales rondan los $1.000 y las familiares, hasta los $3.600 por mes. En tanto las inscripciones para los nuevos que quieran sumarse oscilan desde los $20.000 hasta los $140.000, según los clubes. A diferencia del año pasado por la pandemia, todos los clubes ahora tienen autorizado el 100% de aforo para ingresar a las instalaciones. Están esperando si eso será así también para la pileta, ya que Salud Pública aún no lo comunicó, según dijeron. Todos quieren abrir entre el 20 o 25 de noviembre próximo, pero aún no tienen las autorizaciones oficiales. En ese momento van a decidir también la cuota de la temporada de pileta, y en algunos clubes ya anticipan que será alta porque el año pasado no la aumentaron por la pandemia.

POR LOS CLUBES

Entre las que menos suben la cuota mensual está la Unión Vecinal de Trinidad, que a partir de diciembre cobrará $900 por persona, un 14% más que los $790 de hace 12 meses. Ese valor sufrirá un incremento a $1.000 si se abona después del 15 de cada mes. "Es muy poco lo que se incrementa, teniendo en cuenta que los empleados han tenido aumentos del 47% y el mantenimiento del pasto, las luminarias, las sombrillas, pinturas y reposición de sillas es muy costoso", explicó Carlos Quinteros. Además, en ese club están afrontando un gasto inesperado porque al bajar las napas freáticas de agua subterránea han tenido que encarar una perforación 20 metros más profunda para contar con agua. "El costo es de $40.000 por metro y nos representará un gasto total de $800 mil", dijo Quinteros.

Eduardo Giménez, desde el Club del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía, han realizado un service a la perforación y están aliviados porque no han tenido que profundizarla. Allí tienen un pozo de 31 metros y el agua está a los 18 metros. Allí la cuota a partir de este mes aumenta 29,4%, y el grupo familiar deberá pagar $2.200 respecto a los $1.700 del año pasado. La inscripción para socios nuevos es de $30.000 el grupo familiar. "Nos hemos solidarizado con la masa societaria que ha seguido manteniendo el club, y por eso no hemos querido aumentar tanto este verano por la situación económica. Pero los costos son altísimos, hay que pintar la pileta, poner un guardavidas y un médico permanente, además de energía, reposiciones y mantenimiento de 10.000 metros de parquizado", indicó Giménez. En el Jockey Club la inscripción de nuevos socios este año es de $40.000 y la cuota mensual familiar es de $3.600 desde este mes, un 50% más que los $2.400 del año pasado. Si se trata de una sola persona, la inscripción es de $20.000 y la cuota que el año pasado era $1.500, ahora será de $2.000. "En ambos casos, si se paga mediante débito automático con tarjeta de crédito se aplica un 10% de descuento", indicó Marcelo Muñoz.

LOS MÁS GRANDES

El incremento en la cuota mensual en el Banco Hispano a partir de noviembre es de 47% interanual, y del 50% en Ausonia. Marcelo Minnozzi, presidente del Hispano, informó que sube a $1.150 si se paga en término (tiene un ajuste del 10% si se paga después del 15 de cada mes), y es por persona. En noviembre del 2020 costaba $780. En cuanto a la inscripción para el socio nuevo subió de $85.000 el año pasado, a $120.000 "porque queremos limitar los ingresos y darle espacio al socio que estuvo bancando el club durante la pandemia". Minnozzi dijo que entre los gastos que se tuvieron en cuenta para el ajuste está la obra de profundizar la perforación de agua del club que comenzará este mes. El dirigente dijo que para calcular la cuota se estima una media entre los socios "del camping" y los que hacen "deporte". Eso sí, advirtió que la temporada de pileta será más cara porque el año pasado no se aplicaron subas por la pandemia y este año se actualizarán los dos años.

Por último, desde Ausonia informaron que la inscripción de nuevos socios es de $120.000 de contado y $140.000 si se paga con tarjeta de crédito. La cuota social por mes que el año pasado era de $800, subió a $1.200 por persona y los niños a partir de los 10 años la tienen que abonar.