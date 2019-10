Obreros, en plena tarea de levantar una de las torres de la línea de alta tensión, esta semana. Tendrá 39,7 kilómetros.

En un terreno de 12.700 hectáreas en Calingasta, ubicado a 46 km al Sur de la localidad iglesiana de Bella Vista, siguiendo la Ruta Provincial Nº 412, el plan provincial de construir un megaparque de energía solar y eólica en Tocota comenzó a materializarse: hace unas semanas empezó la construcción de una línea de alta tensión de casi 40 kilómetros, que unirá Tocota con la localidad de Bauchaceta, y en la mañana de hoy se espera el arribo de los dos transformadores de 100 MW cada uno, para levantar la Estación Transformadora (ET) en la zona (ver infografía). Ambas obras tienen un costo de $900 millones y son financiadas una parte por la provincia y otra a través del presupuesto propio de Energía Provincial Sociedad del Estado. Se espera que a finales de año, o principios de 2020 estén concluidas las obras. Hace unos años se anunció la realización de este megaparque mixto (además de energía solar permitirá una porción más chica de generación eólica) pero ahora empieza a cobrar forma, con estas obras eléctricas que son las que permitirán transmitir la energía que vayan a generar los futuros proyectos solares o eólicos que se instalen en el futuro. Ya hay 4 solares en fase inicial, porque fueron adjudicados a privados y ahora están buscando financiamiento para ser construidos. A su vez EPSE le presentó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un proyecto para un parque eólico y lograr su financiación (ver recuadro). El de Tocota será un parque de energía renovable bajo la misma modalidad que el que está en Ullum, en el cual el EPSE realiza contratos entregando parcelas en comodato y provee servicios clave como la ET y la línea eléctrica para captar inversores en forma totalmente privada o en asociación con la misma empresa. Pero a diferencia del primero, éste que se proyecta en Calingasta es enorme: El parque fotovoltaico Ullum tiene 1.053 hectáreas, está dividido en ocho parcelas para generar en total 374 MW cuando esté a pleno. El de Tocota, con 12.718 hectáreas fiscales disponibles tiene un potencial de generar 2.944 MW solares, y otros 357 MW eólicos. Eso alcanzaría para abastecer a unos 2.400 hogares. "Según los cálculos, estos valores se suponen con una división de la superficie de 7.362 hectáreas para solares y 5.356 ha para emprendimientos eólicos, sin superposición entre los mismos. Pero puede ser mayor si se aceptan instalaciones mixtas sobre la misma porción de superficie", dijo Carlos Larinsson, director del EPSE.



Para la transmisión de la energía generada por los futuros parques eólicos y solares que se espera que crezcan en ese terreno virgen es imprescindible una red eléctrica importante, con un sistema a largo plazo y con varias Estaciones Transformadoras. Larinsson explicó que el sistema de transmisión se está planificando de tal forma que permita una subtransmisión en 132 kV que colecte la energía generada, para luego transportarla hasta la ET Bauchaceta en 132/500 kV, y así poder ser evacuada hacia el sistema nacional. La Estación Transformadora de 132 kV que se está construyendo en Tocota permitirá posibles ampliaciones futuras de los parques de generación sin modificaciones importantes a la red eléctrica. Esto además permitirá que las distancias a recorrer con líneas de media tensión desde los parques de generación hasta la ET sean bajas. La traza de la línea de alta tensión a su vez recorrerá aproximadamente 39,7 km, paralela a la actual línea de extra alta tensión de 500 kV, ubicándose a una distancia media de ésta de 63 metros.

Los proyectos

Dentro del perímetro del Parque Tocota ya hay 4 proyectos solares y un quinto eólico en la gatera.



* Tocota: tiene una potencia de 72 MW y fue adjudicado en el RenovAr 2.0 a EPSE y 360 Energy



* Tocota Solar I: tiene una potencia de 50 MW y fue adjudicado a través del plan Mercado a Término (Mater) en marzo del 2018 a EPSE en asociación con Isla Power.



* Tocota Solar I A: Con una potencia de 6 MW fue adjudicado por Mater en junio de 2018 a EPSE - Isla Power



* Tocota Solar I B: tiene una potencia de 4 MW y fue adjudicado por Mater en junio de 2018 a EPSE - Isla Power



* Tocota eólico:

tiene una potencia de 72 MW y el EPSE busca financiación del BID.