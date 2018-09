Corrida. El programa estuvo vigente hasta junio pasado, pero cuando empezó la corrida de precios a los comerciantes les fue imposible mantener una lista de valores sin tener que actualizarla en forma permanente.

La intención era dar previsibilidad en las compras al consumidor e incrementar la facturación en los negocios. Y con ese objetivo la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) había anunciado la intención hace dos semanas de que se reflotara el plan Precios Acordados que estuvo vigente hasta junio pasado. Pero frente a la inestabilidad del dólar y su impacto en los precios ahora dijeron que "no están dadas las condiciones" y abortaron la idea.



El programa consiste en un convenio entre el Gobierno provincial y los supermercadistas, que acuerdan un listado de productos, entre los que hay lácteos, aguas, sodas, jugos, aceites, vinos, carnes, fideos y pollo, entre otros, y mantener los precios inicialmente por 30 días e irlo renovando, con algunos retoques, de acuerdo a las necesidades. Para dar a conocer los comercios adheridos, todos sanjuaninos y sin que participen las grandes cadenas nacionales, se hace una campaña de difusión y cada negocio se identifica con cartelería del programa. Pero los vaivenes de la divisa norteamericana, que ayer cerró a $40,41 en los bancos y que acumula una suba de 7,2% en el mes, 44% desde inicios de agosto y 111% en todo el 2018, no ayudó para que la iniciativa de los supermercadistas locales prosperara. Es por su impacto en los precios, que termina alimentando la espiral inflacionaria.



"Es imposible poder planificar para un período de 30 días", dijo Alejandro Donna, presidente de la Cassa, y con él coincidió Andrea López, vicepresidenta de la entidad. "Vamos a esperar que se estabilice la economía", dijo la dirigente y no descartó que en un futuro, sin poner una fecha, puedan volver a trabajar para poner en marcha la iniciativa.



Desde el Gobierno local, Sandra Barceló, secretaria de Industria y Comercio, dijo que "hay factores, como el aumento de las naftas, que no están ayudando para que el plan pueda regresar".



El plan se puso en marcha por primera vez en agosto de 2016, cuando el Gobierno en conjunto con el sector privado llegaron a un acuerdo después de intensas negociaciones y lograron elaborar un listado de artículos de la canasta básica de alimentos con precios de referencia que los ciudadanos podían encontrar en comercios de todo San Juan, exceptuadas las grandes cadenas. Incluso había muchos artículos elaborados por pymes locales, con lo cual había múltiples ganadores. Se fomentaba la producción local, se favorecía al comprador con precios atractivos y se incrementaban las ventas de los comercios porque se hacía una amplia difusión de las bondades del programa.



Pero la marcha de la economía no está ayudando para que los comerciantes se animen a mantener una lista de precios, sin modificaciones, por 30 días. Por lo bajo, en el sector afirman que los proveedores llegan todas las semanas con listas de precios nuevas y la situación no favorece para avanzar con la idea.



"Hay que ir viendo, vamos a esperar un poco", dijo López y no descartó que en el futuro puedan volver a sentarse comerciantes y los representantes oficiales para relanzar el plan. Pero nadie se anima a dar plazos.



La secretaria Barceló recordó que para el comprador sigue vigente la aplicación gratuita "Compre Bien", que permite dar a conocer a los clientes a través de sus celulares los precios máximos y mínimos de los productos que se ofrecen en el comercio local. Para poder utilizar la aplicación sólo es necesario instalarla en el celular y estar conectado a internet o datos móviles al momento de escanear los productos para poder acceder a los últimos precios actualizados.



Un programa del Gobierno nacional

En la primera semana de septiembre, el Ministerio de Producción de la Nación anunció la decisión de renovar el listado de productos del programa de Precios Cuidados, con la incorporación de 127 alimentos y bebidas, con lo cual el total de productos ahora llega a 550.



De acuerdo con lo comunicado por el Gobierno, el 60% del nuevo listado de productos son alimentos y bebidas, donde las últimas subas de precios se sintieron más fuerza. Respecto de la lista anterior, el numero nuevo representa 23 productos más que antes. En términos de precios, el aumento promedio para toda la variedad de productos es de 3,1% respecto del último listado. Y tendrá validez hasta el 6 de enero próximo, según lo dado a conocer por el organismo.